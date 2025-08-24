El blindaje del presidente no impide la primera imagen de Sánchez y Begoña en vacaciones

El amplio dispositivo de seguridad que se encuentra acompañando a Pedro Sánchez en su verano presidencial en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) no ha impedido que trasciendan las primeras imágenes de sus días de descanso.

LA RAZÓN ha accedido en exclusiva a las instantáneas en que se ve al presidente del Gobierno y a Begoña Gómez, de espaldas, yendo, pasadas las 11:00 horas de ayer, a disfrutar de una jornada de buceo.

Pedro Sánchez fue visto por decenas de ciudadanos, mientras salía de Puerto Calero en una lancha, acompañado de otras embarcaciones que ejercían de escolta de seguridad.

Además, un cordón de agentes fue desplegado en el entorno del muelle de la localidad lanzaroteña de Yaiza para asegurar la zona. Tal y como refleja el vídeo que acompaña a esta información, trataron de impedir que los ciudadanos congregados en la zona tomasen fotografías del presidente y su esposa.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez saliendo, ayer, de Puerto Calero (Lanzarote) LA RAZÓN LA RAZÓN

Justo antes, el jefe del Ejecutivo había presidido telemáticamente desde La Mareta la reunión del comité estatal de coordinación contra los incendios que asolan en estos últimos días varias zonas del país.

Tras el encuentro, el Gobierno trasladó que "el peligro de los incendios es muy alto o extremo en zonas de la Península sobre todo en el noroeste y mitad sur. Es importante seguir extremando las precauciones".

Como adelantó este diario, un total de 40 efectivos fueron movilizados por Moncloa para blindar al también líder socialista durante sus vacaciones estivales. El fin es garantizar la privacidad del presidente y su familia, y evitar, en este sentido, cualquier filtración que afecte a su vida privada.