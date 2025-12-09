Borja Sémper anuncia que termina su tratamiento contra el cáncer: "De momento todo va bien"

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha anunciado a través de su perfil en la red social X que ha finalizado su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que padece y que, por el momento, "todo va bien".

"Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", ha escrito en su cuenta, acompañándolo de una fotografía en un ascensor, en la que se le ve sonriente y posando con un dedo hacia arriba.

Sémper se apartó de la primera línea política en julio

El portavoz nacional del Partido Popular anunció el pasado 14 de julio que reduciría su presencia política tras haber sido diagnosticado de cáncer. "Hace unos días, en el contexto de un chequeo, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente", explicó entonces.

Sin embargo, entonces ya anunció que, como consecuencia de su tratamiento, su "disponibilidad" para seguir al frente de la primera línea política quedaría en el aire, en función de cómo se encontrase de salud.

Desde entonces solo se le ha podido ver públicamente en una ocasión -hasta hoy-, cuando a principios de septiembre reapareció en la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, con una apariencia física visiblemente cambiada, como consecuencia del tratamiento médico al que se encontraba sometido.