Brutal agresión a un policía en Vallecas: "Madero de mierda. Tenéis que estar todos muertos”

La oleada de agresiones a policías nacionales continua. Esta madrugada un policía fuera de servicio ha sido víctima de una grave agresión en el barrio madrileño de Entrevías. Según consta en la denuncia, al menos siete individuos le han tendido una emboscada mientras se encontraba cenando en un establecimiento de la zona.

La denuncia formalizada por los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Puente de Vallecas determina que el agente salió del establecimiento tras ser increpado por dos personas que se encontraban también allí. Una vez en la calle, fue llevado hasta la esquina de una calle, en la que se encontraban otros cinco individuos esperándole. Allí, fue rodeado por los agresores, atacado simultáneamente por varios de ellos y golpeado de manera continuada con puñetazos, patadas e incluso pisotones en la cabeza y el costado, mientras proferían amenazas e insultos como "madero de mierda, te vamos a apalear", "tenéis que estar todos muertos" o "ahora no eres tan valiente estando solo".

Tal fue la violencia de la agresión y las lesiones que el policía llegó a perder el conocimiento. Según las fuentes consultadas, su vida llegó a correr peligro, pero gracias a la la rápida intervención de varios indicativos de Policía Nacional y Policía Municipal, así como de un equipo sanitario del SAMUR, que lo trasladó de urgencia al Hospital, se evitó un mal mayor.

El agente, tirado en el suelo, sufrió golpes y patadas en la cabeza, el costado, los riñones, las costillas... sin posibilidad alguna de defenderse, tal y como consta en la denuncia del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional que participó en el operativo.

Una agresión que se suma a las acontecidas en los últimos días en nuestro país. Entre los más significativos se encuentran el ocurrido en Isla Mayor Sevilla, donde un agente ha resultado gravemente herido por los disparos de un narcotraficante. También hay que destacar una salvaje agresión en Alcalá de Henares, donde dos policías fuera de servicio han recibido una paliza brutal; otro tiroteo en Toledo, en el que dos agentes del GEO resultaron heridos durante un enfrentamiento directo con narcotraficantes; y una grave agresión en Valencia, por la que un agente se encuentra en estado de coma.

No se trata de hechos aislados sino de una corriente en aumento que no parece tener eco en el Gobierno y mucho menos en su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que permanece ajeno a todo lo que está ocurriendo.

Y a esto se suma la falta de medios con los que cuentan los policías nacionales para hacer frente a los delincuentes. Miles de agentes siguen prestando servicio sin chalecos antibalas de dotación, o con chalecos caducados, obsoletos y sin garantías reales de protección. Además, as unidades que operan en zonas especialmente conflictivas continúan sin recibir cascos ni escudos balísticos adecuados, y en muchos casos afrontan situaciones de riesgo extremo sin vehículos blindados, debiendo intervenir con recursos insuficientes ante delincuentes equipados con armas automáticas, fusiles de asalto o artefactos contundentes.