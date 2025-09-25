El buque enviado por Sánchez para escoltar a la flotilla en su camino a Gaza lleva material fabricado por una empresa israelí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en Nueva York el envío de un buque militar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes.

Se trata del Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor P-46', que partirá hoy desde Cartagena para "escoltar y proteger" a la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda solidaria a Gaza. En este sentido, Sánchez precisó que el patrullero oceánico zarpará "equipado con todos los medios", que acudirá en auxilio de la Flotilla si fuera necesario y, llegado el caso, "realizar algún rescate".

Sin embargo, el envío de dicha embarcación ha suscitado polémica, pues entre "todos los medios" con los que zarpará, cuenta con dos cañones automáticos fabricados por una de las empresas estatales israelíes más antiguas: RAFAEL Advanced Defense Systems.

En concreto, los cañones señalados son los MK-38 Mod. 2A de 25 milímetros, fabricados por BAE Systems y RAFAEL Advanced Defense Systems, una empresa puntera de Israel que desarrolla y fabrica tecnología militar a gran escala.

Además, cabe recordar que el envío de este buque de guerra español con material israelí se produce en pleno embargo de armas del Gobierno de Sánchez a Israel, además del de los bienes de los asentamientos ilegales, así como la desconexión del programa espía israelí -que solo utiliza el CNI- conocido como 'Pegasus'.

Defensa anuló el contrato con RAFAEL en agosto de 2024

En junio de 2020, la Armada Española abría un contrato para el mantenimiento de cañones por valor superior al millón de euros, que adjudicó a la empresa israelí RAFAEL Advanced Defense Systems, escudándose en que la Armada no contaba con el personal adecuado, ni con los medios para acometer tales tareas, por lo que era preciso contratar a una empresa externa.

El contrato, que inicialmente se licitó por un periodo de dos años, se prorrogó tras su finalización, aunque en agosto de 2024 el Ministerio de Defensa deMargarita Roblesanuló diferentes expedientes a empresas israelíes con motivo de la desconexión de la industria israelí tras el comienzo de la ofensiva, entre los que estaba RAFAEL Advanced Systems.

Así es RAFAEL Advanced Systems

RAFAEL Advanced Defense Systems es una de las compañías estatales más antiguas de Israel en el ámbito de Defensa. De esta manera, sus orígenes se remontan a 1948, cuando fue creada con el nombre HEMED, (siglas en hebreo) que en español significan "Autoridad para el Desarrollo de Armamentos", aunque en 2007 cambió su denominación a la actual.

Entre los contratos más importantes que posee la empresa -que cuenta con unos 7.500 empleados- está la coordinación del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT) de Israel, además de dotar con su sistema de defensa digital al Registro Central de Créditos del Banco de Israel y a los Ferrocarriles del país.

Por si fuera poco, RAFAEL Advanced Systems es mundialmente conocida por haber desarrollado el sistema antimisiles Iron Dome, más conocido como la 'Cúpula de Hierro' de Israel.