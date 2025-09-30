El buque escolta de la flotilla a Gaza se queda en mero espectador

El despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) «Furor» P-46 por parte del Gobierno español, destinado a escoltar a la autodenominada «Flotilla de la Libertad» rumbo a las costas de Gaza, se ha consolidado como una de las decisiones más polémicas de los últimos meses. Anunciada por el presidente Pedro Sánchez desde la Asamblea General de la ONU, esta medida se enmarca en una serie de acciones consideradas «anti-Israel» por algunos sectores, orientadas a cuestionar el bloqueo del país sobre la Franja. La tensión en el Mediterráneo oriental es palpable, con incidentes reportados en la flotilla, como interferencias en las comunicaciones o el lanzamiento de objetos no identificados, sobre los que planea la sombra de una operación de falsa bandera, según algunas fuentes. España no está sola en esta iniciativa; Italia ha enviado las fragatas «Virgilio Fasan» y «Alpino» para sumarse a la misión de escolta.

La «Global Sumud Flotilla», compuesta por unas cincuenta embarcaciones civiles, busca forzar el bloqueo naval que Israel mantiene sobre Gaza. A bordo de estas naves viajan activistas y abogados por los derechos humanos, así como figuras públicas relevantes como Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, o la controvertida activista Greta Thunberg. Por su parte, la postura de Israel ha sido clara ante esta empresa: ha ofrecido puertos alternativos para desembarcar la ayuda humanitaria, pero ha prohibido el acceso directo al territorio palestino, cuyas aguas están bajo restricción expresa de navegación desde julio.

Mientras tanto, el Ejecutivo español, criticado por algunos sectores por lo que consideran una cortina de humo, ha exigido oficialmente el cumplimiento del derecho internacional y el respeto a la navegación segura. Esta postura se ha visto reforzada, en gran parte, por las presiones de sus socios de investidura, como Podemos, especialmente tras las alegaciones de agresiones sufridas por la flotilla. Desde el Ministerio de Defensa y la propia Armada, las dudas internas han sido innegables, pero el objetivo es lanzar una misión de auxilio para apoyar en cualquier tarea logística que necesiten los miembros de la flotilla, con la prohibición clara y contundente de realizar cualquier acto de agresión hacia las autoridades o las Fuerzas de Defensa de Israel.

Es aquí donde entra en juego la pieza central de esta historia, el Buque de Acción Marítima (BAM) «Furor» P-46, una embarcación de diseño íntegramente español, construida por la empresa pública Navantia. Es el sexto patrullero oceánico de la Clase Meteoro y opera desde enero de 2019, lo que lo convierte en una unidad relativamente moderna. El «Furor» ha zarpado desde Cartagena y está equipado fundamentalmente para operaciones de rescate y asistencia inmediata, aunque también cuenta con herramientas ofensivas y defensivas para hacer frente a amenazas de guerra asimétrica o convencional. La mayor paradoja de este despliegue se encuentra en el sistema de armas del «Furor». El buque está equipado con dos cañones automáticos MK-38 Mod. 2A de 25 mm, cuya función principal es la defensa contra objetivos rápidos y pequeños. Estas piezas incorporan visión infrarroja, múltiples campos de visión, cámaras y telémetros láser por lo que permiten una respuesta rápida y eficaz frente a agresiones. Lo más notable es que fueron fabricados, en parte, por RAFAEL Advanced Defense Systems, la empresa estatal israelí de tecnología militar, conocida por su participación en la creación de la «Cúpula de Hierro», el exitoso sistema antimisiles que protege los cielos hebreos. Es decir, el navío español enviado a escoltar una flotilla que desafía a Israel lleva consigo un arsenal de este origen.

Respecto a sus demás capacidades, su sistema de propulsión combina diésel con un motor eléctrico (conocido como Codoe) que le otorga una óptima maniobrabilidad. También cuenta con un cañón Oto Melara de 76/62 mm para objetivos de mayor envergadura, dos ametralladoras Browning M-2 de 12,7 mm y cuatro lanzadores de señuelos SRBOC MK-36 para protegerse de misiles antibuque. Además, dispone de un helipuerto para el aterrizaje de helicópteros NH90, SH60 o AB212, permitiendo una mayor movilidad en misiones de desarrollo en tierra. Para que la nave funcione puede alojar hasta 46 tripulantes en su interior.

En este contexto, el envío del «Furor» P-46, con armamento de origen israelí y unas reglas de enfrentamiento que le impiden actuar en combate, lo reduce a un mero espectador. Su cometido se torna un gesto simbólico, capaz solo de ofrecer asistencia limitada a la flotilla, pero que, en la práctica, lo incapacita para cualquier acción efectiva. Esto evidencia la flagrante ironía de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez y azuza todavía más la incertidumbre sobre las motivaciones que le han llevado a desplegar este buque para acompañar a la flotilla.

Defensa anunció la rescisión del contrato de mantenimiento de estos cañones con RAFAEL, decisión que se hizo efectiva en agosto de 2024. Esta busca reducir la dependencia de la tecnología israelí y eliminar su influencia, especialmente a raíz de la reciente situación en Gaza. Se prevé que el mantenimiento sea asumido por empresas nacionales, un cambio que, según lo anunciado, beneficiará a la industria armamentística española al igual que sucederá con los otros contratos que Israel y España mantenían vigentes.