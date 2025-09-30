Feijóo: "No he cambiado mi postura sobre Gaza y Hamás no me felicitó a mí; a Sánchez sí, dos veces"

Santiago González, director de Informativos de Antena 3, pregunta a Alberto Núñez Feijóo.

Quería empezar preguntando por la preocupación por la vivienda, pero también de la okupación. Por su visión del derecho a la vivienda, de las dificultades para su acceso y también por el cumplimiento de la ley.

La vivienda es el primer problema de los españoles. Tenemos un déficit acumulado de 600.000 viviendas y el anual está entre 120.000 y 150.000. Llevamos siete años de Gobierno del PSOE y este es el resultado. No es una crítica, es una crónica. En primer lugar, hay que tener en cuenta la seguridad. Si una persona es propietaria, tiene que tener la seguridad de que mantendrá su propiedad, de que va a cobrar la renta. Cuando la seguridad desaparece, se produce un desequilibrio y empiezan los problemas. Se contrae la oferta y se produce un colapso desde el punto de vista de la confianza. En el área metropolitana de Barcelona están el 40% de las viviendas okupadas y alrededor de 25.000 arrendadores no cobran su renta. Pues bien, nosotros tenemos una ley aprobada en el Senado para poder expulsar en 48 horas a una persona que se introduce en casa ajena, pero el Gobierno la ha bloqueado en el Congreso, donde se aprobaría la ley. Pero hay problemas también con la inquiocupación o con la falta de suelo y los trámites para construir. Estamos ante un problema ideológico, porque el Gobierno ha aprobado una ley de vivienda que ha producido demoras en la tramitación de las obras y que concreta lo que tú puedes pedir en alquiler. Hay gente que piensa que si pide un alquiler y no les garantizar que les van a pagar, no alquilan. Esto del mercado tensionado es un invento de economía planificada y no da resultado. Vamos a derogar la Ley de Vivienda, a aprobar una nueva Ley del Suelo, a facilitar la declaración responsable con carácter general para las reformas y a apostar por la construcción de vivienda nueva.

Ha habido un posicionamiento unánime entre el PSOE y el PP con la propuesta de paz para Gaza de Trump. ¿Es un milagro?

¿Yo he dicho algo distinto a lo que vengo diciendo desde el primer día del conflicto? Desde el inicio, dije que Hamás es una organización terrorista que se ha metido en el territorio de Israel, que ha asesinado a 1.200 personas, ha secuestrado a más de 250, que los rehenes tienen que ser devueltos. Israel tiene que dejar las armas, Gaza es de los palestinos, la tienen que gobernar ellos. Israel tiene que desocupar Gaza, Palestina tiene que reconocer el Estado de Israel y esta masacre tiene que finalizar. A mí no me felicitó Hamás, al presidente del Gobierno, dos veces. Yo no he cambiado de opinión. Es curioso que tengamos a cinco ministros del Gobierno diciendo que este acuerdo de paz es una humillación. Yo les llamaría y pediría que se retractasen, o publicaría un BOE extraordinario con su cese. ¿Cómo nos van a tomar en serio en foros como la OTAN o la ONU cuando tienes la mitad del Gobierno en contra de un acuerdo y el presidente a favor?