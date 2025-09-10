Carolina, de ir con Ábalos a un paraíso fiscal a agredir a Koldo

La guerra de los Rose cumple un nuevo episodio. La exmujer de José Luis Ábalos deslizó que el dinero de la trama Koldo podría estar escondido en el extranjero. "Que miren su pasaporte", aseguró. LA RAZÓN ha conocido que el matrimonio llegó a viajar juntos a la República Dominicana gracias a los contactos que le proporcionó el empresario Víctor de Aldama.

El viaje fue totalmente "privado" y se produjo en el ámbito familiar. Es más, el matrimonio estuvo acompañado por su hijos, según fuentes del entorno de ambos. Esta noticia es relevante ya que Carolina Perles ubicó en el extranjero el dinero de la trama. La República Dominicana siempre ha sido uno de los focos de la investigación de los agentes de la UCO de la Guardia Civil. No obstante, la antigua esposa de Ábalos se desligó del mismo pero sí que acompañó a su exmarido en este viaje.

El nexo en la República Dominicana

Cabe recordar que uno de los titulares de la polémica entrevista de Perles fueron sus insinuaciones sobre el dinero oculto del caso que investiga el Tribunal Supremo. "Que miren en su pasaporte. Después de ser ministro no ha dejado de viajar", afirmó en declaraciones a Telecinco. Con estas palabras se sobreentiende que esta mujer conoce en profundidad los entresijos de los supuestos beneficios ocultos.

Las fuentes consultadas por este medio detallan que había una persona que se encargaba de agasajar a todas las personas que acudían a la República Dominicana de parte de Víctor de Aldama. Este hombre era Bernardo Castillo, que ya ha salido en varios de los informes de la Guardia Civil del caso Koldo.

Este socio de Aldama, como publicó este medio, se presentó en algunas ocasiones como "asesor" del Ministerio de Transportes. Su nombre volvió a salir a la luz tras haber intermediado para comprar un Land Rover a José Luis Ábalos. El sumario le identificó al inicio de estas pesquisas por sus vínculos con el empresario de la red.

Carolina y Ábalos en una foto de archivo LR

La Unidad Central Operativa (UCO) le identificó en noviembre de 2022, cuando Anticorrupción investigaba la causa bajo secreto de sumario, por una transacción con Deluxe Fortune. Esta empresa, que habría empleado Aldama para cobrar comisiones, vendió a finales de 2017 un inmueble a Transportes Anabel y Berna de Corella SL; mercantil tras la que se encontraba Bernardo Castillo.

Este hombre llegaba a poner un coche oficial las 24 horas del día a los "amigos" de Aldama. Contrataba a una persona de su confianza para que realizara todos los trámites solicitados por los visitantes. Se encargaba hasta de reservar el alojamiento que se producía, normalmente, en Punta Cana.

Las dos agresiones a Koldo García

Otra de las acusaciones polémicas que vertió Perles fueron los comentarios difundidos contra Koldo García. Esta mujer llegó a detallar episodios violentos o momentos que rayaban la coacción. Sin embargo, no todo es lo que parece. LA RAZÓN ha tenido conocimiento de que al menos en dos ocasiones llegó a agredir al exasesor.

Uno de ellos llevando a su hijo al colegio ya que Koldo no le dejó bajarse del coche por el estado en el que se encontraba. Al final, el asesor del exministro fue el que se encargó de trasladar al menor a su centro educativo para preservar su integridad, según los testimonios que ha recogido este medio.

Carolina ha sido considerada desde hace años como un 'testigo silencioso' de la vida del exministro. Casi veinte años de matrimonio atestiguan las experiencias que ha relatado de lo que, a su juicio, ha presentado en todo este tiempo. Ábalos y Koldo guardan pruebas que desmentirían esta versión. Unos dispositivos con grabaciones y documentos que incautó la UCO y que llevan pidiendo su devolución desde hace meses.