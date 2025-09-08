“Caso Errejón”: el juez cotejará sus llamadas con el testigo señalado por pactar su declaración

El juez Adolfo Carretero espera este viernes a la defensa de Iñigo Errejón para cotejar las conversaciones telefónicas que habría mantenido con un testigo señalado por presuntamente haber pactado previamente el contenido de su declaración con el expolítico.

El instructor examinará las comunicaciones mantenidas entre Errejón y este antiguo amigo de Elisa Mouliaá, llamado Borja, para analizar si pudo haber perdido el requisito de imparcialidad que se le exige a todo testigo en su comparecencia.

Este hombre es uno de los organizadores de la fiesta en un domicilio al que acudieron juntos la actriz y el que fuera portavoz parlamentario de Sumar la noche de autos en que se investiga si Mouliaá sufrió a manos de este una agresión sexual.

Cuando acudió a declarar este pasado junio, Borja admitió ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que se había puesto en contacto por mail con Errejón, ya que consideró, tras conocer la denuncia de ella, que no se correspondía con lo que él había visto que ocurrió entre ambos en su vivienda.

Tal y como contó en sede judicial, este testigo y el también cofundador de Podemos hablaron en varias ocasiones y una de ella, previa a que el juez Carretero le practicase la testifical, preguntó al denunciado "cuál es el plan con el juicio", que justificó con que quería tener "información de lo que ocurría (en la causa) a nivel práctico".

En todo momento ha mantenido que no presenció nada "fuera de lo normal", ni indicios de que la hubiera intentado forzar a mantener relaciones sin consentimiento, además de aportar otros datos que no cuadran con la versión de Mouliaá, como, por ejemplo, que no había pestillos en las habitaciones del piso en que coincidieron los tres.

