Cayetana Álvarez de Toledo endurece su discurso: "Sánchez utiliza a los niños palestinos como escudos electorales para tapar sus escándalos"

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dado un paso más en la estrategia de la formación popular al endurecer su discurso y asegurar que "Pedro Sánchez utiliza a los niños palestinos como escudos electorales para tapar sus escándalos de corrupción".

Así lo ha hecho esta mañana durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, en una entrevista conducida por Susanna Griso, en la que la dirigente popular se ha negado a calificar la ofensiva de Israel contra Palestina en la Franja de Gaza como un genocidio, tal y como ya lo ha definido la Organización de Naciones Unidas (ONU). Del mismo modo, la dirigente popular ha negado que los españoles se puedan quedar con la sensación de que el PP está siendo poco contundente con lo que está ocurriendo en Gaza: "Eso es lo que está intentando el Gobierno que ocurra", ha aseverado.

Preguntada por esta cuestión, Griso le ha mostrado los discursos del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, del expresidente José María Aznar y de S.M. el Rey Felipe VI, que ayer denunció desde Egipto el "brutal e inaceptable sufrimiento" de Gaza, al tiempo que defendió un "Estado palestino viable". Un discurso al que Álvarez de Toledo se ha mostrado afín, pero reticente a calificar la masacre de genocidio.

"La primera responsabilidad de esta carnicería atroz, es decir, quien lo empieza es una organización terrorista llamada Hamás, que todavía retiene a unos 50 rehenes bajo tierra y sigue asesinando a civiles en Israel. En segundo lugar, sobre el debate de las palabras: le interesa mucho a algunos profesionales de la polarización. Lamentablemente las palabras no devuelven a los muertos, ni tampoco determinan la reacción que debemos tener. Es decir, es absolutamente compatible con condenar de manera contundente, y yo suscribo cada una de las palabras de SM el Rey sobre lo que está sucediendo en Gaza. Puede haber crímenes de guerra atroces, e incluso crímenes contra la humanidad, pero eso serán los técnicos y los juristas quienes lo tendrán que analizar", ha aseverado la popular.

Acto seguido, Álvarez de Toledo ha aprovechado para arremeter contra el presidente del Gobierno y la postura del Ejecutivo sobre Gaza, a quién ha acusado de estar sacando rédito electoral de la situación.

"Yo creo que la Sesión de Control de ayer fue particularmente elocuente, se vio de una manera nítida la utilización obscena de lo que está sucediendo en Gaza con fines electorales. Yo lo dije de esta manera: 'A Sánchez no le importan nada o muy poquito los niños palestinos, los utiliza como escudos electorales para movilizar a sus filas, polarizar al país y, sobre todo, para tapar sus escándalos de corrupción y de prostitución'", ha añadido.

Por este motivo, la popular se ha preguntado "hasta dónde va a llegar" la acción del Gobierno, al mismo tiempo que ha reiterado que "lecciones de parte del Ejecutivo, ninguna", pues, a su juicio, actúa con un doble rasero moral. "Y la prueba de ese doble rasero moral que tiene con la defensa de los Derechos Humanos es lo sucedido con el Sáhara y con los niños saharauis, que fueron una gran bandera de su causa y los ha dejado completamente tirados", ha concluido.