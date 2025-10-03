Un centenar de estudiantes pasan la noche encerrados en la Complutense en apoyo a Gaza y el asalto se salda con tres heridos leves

Las movilizaciones en apoyo al genocidio en Gaza perpetrado por Israel no cesa en España, especialmente después de que el Ejército israelí haya interceptado a la Global Sumud Flotilla, que partió a principios de mes de Barcelona y se dirigía a Gaza en misión humanitaria, cargada de comida y medicamentos.

Como consecuencia de esta última acción del Gobierno de Netanyahu, parte de la sociedad española se echó ayer a la calle para protestar por una detención que consideran ilegal, pues el asalto a las embarcaciones se produjo en aguas internacionales, donde el Estado de Israel no tiene jurisdicción.

Las concentraciones más representativas que tuvieron lugar ayer en España fueron las de los estudiantes, donde decenas de miles de jóvenes tomaron las calles de las principales ciudades españolas para mostrar su repulsa al proceder de Israel, al tiempo que pedían a las Administraciones que implementaran medidas reales y contundentes contra Israel.

Una de las más multitudinarias tuvo lugar ayer en Madrid, cuando en torno a 10.000 estudiantes marcharon por el centro de Madrid y otros cuantos cortaron durante unos minutos la A-6 en su entrada a Madrid, entre otras acciones.

Sin embargo, las protestas se extendieron hasta por la noche, y un grupo de estudiantes organizó un encierro en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. El acto, que en un principio pretendía ser pacífico, fue aumentando la tensión a lo largo de la tarde.

Finalmente, este se saldó con tres heridos leves de personal técnico de la Facultad, que tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia de Madrid. No obstante, desde el centenar de estudiantes que finalmente hicieron noche en la Complutense niegan lo sucedido.