El cese del director general de Obras Públicas es una prueba de la corrupción en los túneles de Belate

"El cese del Director General de Obras Públicas es un reconocimiento explícito de los indicios de corrupción que rodean la adjudicación de los túneles de Belate y que en UPN venimos denunciando desde el minuto uno”., ha denunciado la presidenta de esta formación, Cristina Ibarrola. Ha responsabilizado directamente a María Chivite de la sombra de corrupción que rodea la duplicación de los túneles de Belate y el sobrecoste de la obra. “Chivite le abrió de par en par las puertas del Palacio de Navarra a Cerdán, le permitió campar a sus anchas, y, a día de hoy, sigue siendo,incapaz de explicar cómo su Gobierno adjudicó una obra de 76 millones de euros a la empresa de Cerdán”.

Considera "absolutamente insuficiente” el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López. “López ha sido solo la cabeza de turco de la que se ha servido Chivite para contentar a sus socios y eludir su propia responsabilidad. Ni tan siquiera ha explicado por qué le cesa. Si cree que con su salida se va a dar por zanjado el escándalo de los túneles de Belate es que Chivite nos pretende tomar a todos el pelo y ha perdido todo contacto con la realidad”