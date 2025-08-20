El CGPJ investiga al juez Peinado tras dos quejas de Bolaños

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene abiertas diligencias informativas contra el juez Juan Carlos Peinado por la queja que presentó en su contra el ministro Félix Bolaños, tras el interrogatorio que le hizo en calidad de testigo el instructor del "caso Begoña Gómez", según adelanta El Confidencial y ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial, Ricardo Conde, tiene abiertas estas diligencias informativas después de que el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes presentase dos denuncias el pasado 4 de junio y el 29 de julio, respectivamente.

En ellas, ponía en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces una serie de irregularidades cometidas por el magistrado durante la testifical que le practicó y con la posterior exposición razonada que dirigió al Tribunal Supremo (TS) para pedir su imputación por dos delitos, que fue rechazada por el alto tribunal.

Durante la declaración, el ministro socialista y el instructor mantuvieron tensos momentos, a raíz de varias advertencias que le dirigió Peinado de que estaba contestando a sus preguntas utilizando "evasivas", lo que derivó en que llegase a reprender a Bolaños por "esbozar una sonrisa".

Por otro lado, uno de los delitos que le atribuía el juez Peinado en su exposición razonada es, precisamente, un falso testimonio que habría cometido Bolaños durante su comparecencia al asegurar que desconocía quién propuso el nombramiento de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, investigada por la colaboración que brindaba a la mujer del presidente del Gobierno en su actividad profesional privada.

La existencia de estas diligencias en el seno del CGPJ contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se conoció, primero, a través del propio Peinado. En su último auto, con el que imputó un delito de malversación de caudales públicos a la esposa de Pedro Sánchez y a su asesora, dejó reflejado que supo que el TS había archivado su solicitud de investigar a Bolaños, precisamente, gracias a "una comunicación recibida por parte del promotor de la acción disciplinaria" del órgano.

*Estamos ampliando*