Chivite defiende que el día contra la Guardia Civil de Alsasua se celebra desde 2010

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el 'Ospa Eguna' de Alsasua, día contra la Guardia Civil, se celebra desde el año 2010 y "ningún Gobierno del PP ni de UPN lo ha prohibido".

"Vale ya de la instrumentalización política", ha señalado la jefa del Ejecutivo foral, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Chivite ha incidido en que "el 'Ospa Eguna' -que tendrá lugar este sábado- se lleva celebrando desde el año 2010, por lo tanto ha coincidido con siete años de Gobierno del PP en España y también durante cinco años de Gobiernos de UPN". "Lo que estoy denunciando de nuevo es la instrumentalización de esta cuestiones que no son nuevas", ha señalado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "el Gobierno tiene muy clara su posición, y es que reconoce la labor que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han desarrollado, desarrollan y desarrollarán en nuestra Comunidad".

Además, ha afirmado que no comparte "ni en el espíritu ni los fines" del 'Ospa Eguna', pero ha precisado que "la democracia no puede prohibir un acto porque un colectivo o una asociación concreta estima que los participantes podrían cometer un delito".

"Eso sí, la fiscalía estará atenta de si hay o pudiera haber una comisión de delito para su posterior denuncia y será un juez el que dictamine si hay delito o no. Esto no corresponde al Gobierno de Navarra, corresponde a la Delegación del Gobierno y en el caso de que pudiera haber un delito, entiendo que la fiscalía actuaría, pero no puede actuar antes", ha apuntado.

Tanto desde el PP como desde asociaciones de la Guardia Civil han denunciado que el acto, traducido como "día de la expulsión" o del adiós, supone un acto de desprecio y acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De hecho, la diputada por Navarra, presidenta del PP y en esa comunidad y vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, presentó la semana pasada una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno que no mire para otro lado en los actos que considera de escarnio a la Guardia Civil.

También la Asociación de Profesionales de la Guardia Civil (JUCIL), ha pedido a la Fiscalía que investigue el citado acto previsto para el día 31 de agosto, por entender que tiene como finalidad la "humillación, el acoso y el fomento del odio" de los agentes de este cuerpo policial.

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la prohibición del Ospa Eguna en Alsasua el próximo sábado al considerar que puede ser constitutivo de delito, según han informado a LA RAZÓN fuentes juridicadas.

Al existir previo conocimiento de la convocatoria del acto contra la Guardia Civil, solicita que se comunique al Departamento de Interior del Gobierno de Navarra la necesidad de adoptar las medidas necesarias para impedir la celebración del acto “Ospa Eguna,” para prevenir, en su caso, la comisión de delitos y para identificar y poner a disposición judicial a las personas que, vulnerando tal prohibición, realicen presuntamente actuaciones que revistan siquiera indiciariamente los caracteres de delito.

El Ospa Eguna, es un día reivindicativo, incardinado en la dinámica permanente de “Alde Hemendik”, que fue impulsada por ETA y puesta en práctica en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra por organizaciones y asociaciones vinculadas a la izquierda abertzale.

El acto trata de conseguir el objetivo táctico de la banda terrorista ETA, consistente en la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas de la comunidad autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra Alde Hemendik”, en su origen, estaba concebida como una dinámica global que abarcaba los territorios de la CAPV y la CFN, aunque en la actualidad se ha deslocalizado, recibiendo nombres diferentes en función de los grupos locales que los organizan.

El “Ospa Eguna 2019”, al igual que en anteriores ediciones, ha tenido una difusión pública.

La celebración de ediciones consecutivas de este evento constituyen la materialización de uno de los objetivos tácticos de la organización terrorista.