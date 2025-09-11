El CIS refleja que casi el 70 % de los españoles no confía en Sánchez

La confianza de los españoles en las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reducido desde que el líder de los socialistas volviese a la Moncloa tras su dulce derrota el 23 J.

Pese a los buenos números que otorga la última encuesta del CIS al PSOE, que se ha propulsado nueve puntos por encima del Partido Popular, la fiabilidad del líder del Ejecutivo no ha superado las expectativas de Ferraz. Con una muestra superior a las 4.000 personas, el barómetro del mes de septiembre señala que el 69% de los españoles no confían en el jefe del Ejecutivo. De la misma manera, el 46% de las encuestados sentencia a Pedro Sánchez, señalando que no su figura no les inspira ningún tipo de confianza.

Para salvaguardar la imagen del presidente del Gobierno, el barómetro refrenda su gestión señalando que es el líder político mejor valorado por los encuestados. Con una ponderación media de un 4,23, el CIS asegura que el 39,8% de los españoles quieren que sea el próximo inquilino del Palacio de la Moncloa.

Sin noticias de los ministros

A diferencia del último barómetro presentado en el mes de julio, en el que Tezanos reservó una pregunta sobre el desempeño de los ministros que conforman el Gobierno, la primera encuesta del curso político no ofrece valoraciones sobre los ministros.

Antes de la llegada de la época estival, los españoles solamente aprobaron a dos ministros. Los afortunados fueron el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (5,04) y al responsable de la cartera de Consumo, Pablo Bustinduy con la mejor nota. El peor calificado fue el responsable de la Transformación Digital, Óscar López.

Sin noticias de sus calificaciones y ante el repunte del PSOE, habrá que esperar hasta el próximo mes de octubre para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el desempeño de los ministros en el seno del nuevo curso político.