El PP cita a Tezanos el 9 de diciembre en el Senado por las "encuestas prefabricadas" del CIS

El Partido Popular citará al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, para que comparezca el próximo 9 de diciembre en la Comisión de Investigación del CIS que se está desarrollando en el Senado, según han informado fuentes populares a Ep.

Las citadas fuentes justifican esta citación alegando que las encuestas que hace este Centro son "prefabricadas en base al interés de Sánchez y no a la verdad". Algo que consideran "muy grave" porque se trata de dinero público y creen que los españoles no merecen que se "malverse" su dinero en beneficio del "interés personal" del presidente del Gobierno.

Según argumentan las citadas fuentes, el "sanchismo" se asentó en el poder en base a una "triple corrupción", la económica de la "pandilla del Peugeot", la "moral" de pactar con Bildu y la política de "asaltar las instituciones para ponerlas a su servicio".

Los 'populares' creen que uno de los ejemplos más representativos de este asalto a las instituciones es el CIS y por ello van a citar a Tezanos con el fin de que "rinda cuentas" en el Senado por lo que consideran el "falseamiento" de las encuestas en beneficio de Pedro Sánchez y pagadas con el dinero de todos los españoles.

Con Tezanos llegó la "manipulación"

Fuentes del PP afirman que la mayoría de los 16 expertos que han pasado ya por la citada Comisión coinciden en que esto último. Por ello, desde el PP concluyen que cuando Tezanos entró en el CIS entró también la "manipulación" y salieron de esta institución el "prestigio y el rigor".

En este sentido, las fuentes 'populares' consideran un ejemplo de esta manipulación la encuesta publicada ayer por el CIS, que sigue dando más de 10 puntos de ventaja al PSOE frente al PP. Unos datos, precisan, que si Pedro Sánchez creyese de verdad "convocaría de inmediato elecciones".

El CIS publicado este miércoles castigaba un poco a Pedro Sánchez. Muy poco, pero algo. Según el sondeo, el PSOE obtendría hoy el 32,6% de los votos. Seguiría siendo el ganador de unas hipotéticas elecciones, pero se deja 2,2 puntos con respecto al barómetro de octubre, en el que había obtenido el mejor resultado de toda la legislatura.

El PP, en cambio, ha subido del 19,8% al 22,4% en intención de voto, 2,6 puntos más. Con estos resultados, los populares se encontrarían a 10,2 puntos porcentuales del PSOE. Se trata de una distancia enorme todavía, pero algo más ligera que los 15 puntos de diferencia de octubre. Por eso es un castigo, leve, pero castigo a fin de cuentas.