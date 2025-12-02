El PP citará a 'Paqui', la mujer de Santos Cerdán, en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el próximo 15 de diciembre

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la Cámara Alta vivirá "dos semanas temáticas" sobre el 'caso Begoña Gómez' y el del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

De este modo, los populares aprovecharán la campaña de las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre para explotar los casos judiciales que afectan al PSOE, motivo por el que citarán en la comisión de investigación del 'caso Koldo' al empresario Juan Carlos Barrabés, al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, o a la mujer del exsecretario de Organización del PSO, Francisca Muñoz, más conocida como 'Paqui'.

"La próxima semana será la semana de Begoña Gómez, la semana de La Moncloa como Sociedad Anónima [...], y la siguiente, la semana Santos Cerdán", ha espetado García, instantes antes de detallar cuándo serán las próximas citas en la comisión.

Así, los populares citarán a Juan Carlos Doadrio -exvicerrector de la Complutense- el 10 de diciembre para "saber cómo se fabrica una cátedra a medida, a la carta, para la mujer de un presidente". Un día después, el 11, comparecerá Juan Carlos Barrabés, quien, a su juicio, "recibió más de 12 millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la esposa del presidente", ha indicado la abulense.

"La semana de Santos Cerdán"

En lo relativo a "la semana de Santos Cerdán", la dirigente popular ha asegurado que el propio exsecretario de Organización del PSOE era "el sistenma corrupto" en sí mismo, en referencia al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -al que ha calificado de "demoledor"-, al tiempo que ha implicado al PSOE en "un sistema de mordidas que entraba en el Partido Socialista y salía ese dinero en fajos de billetes hacia dirigentes y sus familias".

De esta manera, García ha anunciado que el próximo 15 de diciembre citarán a Francisca Muñoz -'Paqui'- en la comisión de investigación del Senado, pues, a su juicio, "la trama no tenía solo un recaudador".

Por ello, los populares han adelantado que 'Paqui', a la que ha calificado de ser "la gastadora de la trama", tendrá que dar explicaciones sobre "esa tarjeta de 'corrupción premium' para gastar a fondo perdido y a todo lujo y cómo operaba la empresa Servinabar".

"Santos Cerdán, yo creo que era el capataz de este sistema corrupto; Ábalos y Koldo eran los obreros, pero toda obra tiene un arquitecto, y esta obra tiene nombre y apellidos, y es Pedro Sánchez", ha rematado en su comparecencia.