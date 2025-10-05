La clase política se estremece con el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara: primeras reacciones

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha falleido esta madrugada a los 66 años como consecuencia del cáncer de estómago que padecía desde diciembre de 2023. Así lo ha anunciado la actual presidenta extremeña, María Guardiola, en un comunicado oficial en el que ha anunciado que la Junta de Extremadura declarará tres días de luto oficial por el fallecimiento del expresidente del Gobierno regional.

"Con profunda tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento del presidente Guillermo Fernández Vara, que estuvo al frente del Gobierno extremeño durante tres legislaturas. Como presidenta de la Junta de Extremadura, y en nombre del Consejo de Gobierno, quiero expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, así como a todos sus compañeros del PSOE de Extremadura", ha expresado la líder del Ejecutivo extremeño, María Guardiola.

Tras el anuncio, las reacciones procedentes de la clase política no han cesado, pues el socialista gozaba del reconcimiento tanto dentro de su partido como fuera, algo que los diferentes dirigentes políticos han querido mostrar en su último adiós.

Los socialistas, compungidos por la muerte

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado con "enorme tristeza" la muerte de Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como un "referente socialista" y un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público". Así lo ha destacado en un mensaje en la red social X, donde ha reconocido que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, ha recordado al expresidente de la Junta de Extremadura como una persona que "siempre practicó la política útil". Así lo ha expresado el canario durante una publicación en su perfil oficial de X, donde ha resaltado la integridad del extremeño y su defensa de la justicia social y el progreso. "Cuánto le vamos a echar de menos. Su sensatez. Su autenticidad. Para su familia, amistades y para el PSOE Extremadura, mi abrazo y todo el cariño desde el PSOE Canarias. Descanse en paz", ha escrito.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que "el socialismo está conmocionado" con la pérdida de Fernández Vara, de quien ha destacado su "autenticidad, inteligencia y bondad". "Se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social", ha añadido.

En esta misma línea han ido también la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quienes han reconocido que se va "un gran socialista" y "un gran compañero" que "demostró el compromiso con su tierra, con su gente y con las ideas que nos definen".

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de quien fuese su secretario general, mientras que Miguel Ángel Gallado -actual secretario general de los socialistas extremeños- ha asegurado que "con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años como presidente de la Junta de Extremadura y toda una vida dedicada a servir a su tierra".

El PP también reconoce su labor personal y política

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado también la muerte del político socialista, por quien ha mostrado su "sincero respeto". "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en la red social X.

Por su parte, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha asegurado este domingo que la comunidad autónoma "llora la pérdida" del exmandatario autonómico, al que ha reivindicado como "clave" para la política regional por haber sido "un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho" y que "sobre todo amaba a su tierra".

"Fernández Vara ejerció con entrega sus responsabilidades públicas. Lo hizo con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos", ha expresado Guardiola en un comunicado en el que ha manifestado su "reconocimiento y gratitud" hacia el expresidente socialista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha despedido del exmandatario extremeño, de quien ha destacado que era un líder socialista con el que "se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro". "Lamento muchísimo su fallecimiento. Como ha sucedido con el presidente (Javier) Lambán, la política española pierde a un líder socialista con el que se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro. ¡Una pena! Un gran abrazo a todo su entorno", ha escrito en sus redes sociales.