Comienza el curso político con la comparecencia de cuatro ministros en el Senado por la gestión de los incendios

La polémica por la gestión de los incendios forestales que han arrasado España este verano -especialmente durante el mes de agosto- ha provocado que el inicio del curso político se haya adelantado una semana de lo que viene siendo habitual.

Con ello, el Partido Popular ha marcado la agenda política al forzar la comparecencia de cuatro ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en el Senado: la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Durante un mes protagonizado por los incendios que han quemado España por los cuatro costados, la polémica ha estado servida con el cruce de acusaciones entre el Partido Popular y Socialista en cuanto a la gestión de las labores de extinción y prevención de tales incendios que han calcinado más de 350.000 hectáreas y han provocado desalojos de miles de personas.

Por ello, una de las primeras medidas que ha adoptado el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha sido solicitar de manera "urgente" las comparecencias de cuatro miembros del Gobierno para que rindan cuentas sobre las medidas puestas en marcha para ayudar a las autonomías afectadas en la extinción de los fuegos.

Robles inaugura las comparecencias del Senado

La primera en acudir al Senado a dar explicaciones será la titular de Defensa, Margarita Robles, que comparecerá esta tarde a partir de las 16:00 horas en la Comisión de Defensa para "informar sobre las medidas adoptadas" por su departamento "ante la grave situación de incendios forestales que afecta a distintos territorios del país, y que ha requerido la intervención urgente de unidades de las Fuerzas Armadas".

Por su parte, mañana será el turno de la vicepresidenta tercera y ministra de MITECO, Sara Aagesen, que a partir de las 16:00 horas acudirá a la Comisión de Transición Ecológica para "informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la grave situación de incendios forestales que afecta a distintos territorios del país, con un impacto severo sobre el medio ambiente, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las zonas afectadas".

El jueves será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está citado a las 11:00 horas ante la Comisión de Interior para "informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la grave situación de incendios forestales que afecta a distintos territorios del país, y que ha motivado la activación de fases de preemergencia y emergencia en varias comunidades autónomas".

Finalmente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, finalizará con esta primera ronda de comparecencias el viernes. Así, a partir de las 09:30 horas, el ministro tendrá que rendir cuentas sobre las medidas adoptadas por su departamento "ante la grave situación de incendios forestales que afecta a distintos territorios del país, y que ha provocado importantes daños en explotaciones agrarias, ganaderas y en infraestructuras rurales, agravando la ya delicada situación del medio rural".