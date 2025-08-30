De comisaría a chalé: el PP pide cuentas a Marlaska

A escasas manzanas de una de las zonas más exclusivas de Madrid (El Viso), unas oficinas de la Policía Nacional, que antaño fueron sede del Instituto de Estudios del cuerpo, van camino de transformarse en todo un chalé de lujo. El motivo sólo lo sabe Fernando Grande-Marlaska. «¿Tiene ya decidido el futuro inquilino?», es uno de los tantos interrogantes que rodean a la información que desveló el pasado jueves LA RAZÓN y que el Partido Popular ha trasladado al Gobierno.

A través de una iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido acceso este periódico, el grupo que comanda Ester Muñoz en la Cámara Baja pone bajo sospecha al ministerio del Interior por la citada reforma, que ya está licitada y pendiente de ejecutarse. «¿A qué obedece el cambio de uso?», primera pregunta de un total de cinco, que llevan la firma de los diputados Ana Vázquez, Carlos Sánchez, Carlos García Adanero y Fernando de Rosa.

Los populares dudan de cuál es el motivo de las obras. «¿Se pretende poner en venta ese inmueble?». Es más, cuestionan si el objetivo último es alojar a algún ministro o alto cargo. Que no sería novedad, por otra parte. Por ello, trasladan al Ejecutivo la siguiente pregunta: «¿Disponen otros cargos del Gobierno, de Presidencia o de Interior de inmuebles empleados previamente por la Policía para su uso como vivienda?».

Tal y como informó este diario, el coste previsto para la reforma asciende a 497.840 euros y ya se ha abierto un concurso público para que las empresas que quieran realizar los trabajos hagan su oferta. El plazo termina el 15 de septiembre. Además, Interior no ha tenido que presentar la inversión ante la oficina encargada de vigilar los Contratos del Sector Público porque la normativa estipula que el proceso sólo se realiza cuando los trabajos superan el medio millón de euros.

Otro punto que ha generado dudas en el PP. «¿Se pretende evitar la Supervisión de la Oficina encargada de vigilar los Contratos del Sector Público al haber fijado un importe máximo de las obras de solo 3.000 euros por debajo del medio millón de euros?», preguntan los citados parlamentarios en la iniciativa registrada en la Carrera de San Jerónimo, a la que ha accedido este diario.

Los documentos revelan que el edificio está distribuido en dos plantas, de trazas racionalistas, y forma parte de la colonia Cruz del Rayo, catalogada como «Colonia Histórica», una de las tantas zonas que se ha revalorizado ostensiblemente en los últimos años.

Hasta el momento, el inmueble, con una superficie de 227 metros cuadrados, propiedad de Patrimonio del Estado y cuyo uso actual es dotacional, se ha utilizado para albergar servicios policiales de carácter administrativo. En la inscripción figura como que su «uso principal» es de oficinas. Aunque, ahora, pasará a ser una residencia. Las razones, sólo Marlaska las sabe. Aunque, fruto de esta iniciativa, tendrá que compartirlas con el resto.