La Comisión de Venecia aterriza para abordar la reforma del sistema de elección del CGPJ

Una delegación de la Comisión de Venecia desembarca este lunes en Madrid para abordar las propuestas de reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un clima tenso por las últimas críticas del Gobierno a algunos jueces y el juicio al fiscal general.

Será una visita de dos días con una agenda apretada que arranca el lunes con la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como con vocales del Poder Judicial, asociaciones judiciales además de expertos y representantes de la sociedad civil; y que concluye el martes con reuniones con senadores y diputados, la Asociación de Fiscales y el Consejo General de la Abogacía Española.

La visita se enmarca en los trabajos previos al dictamen que prevé emitir en octubre sobre la reforma del modelo de elección de los vocales de procedencia judicial con dos propuestas sobre la mesa, una de los conservadores y otra de los progresistas, ante la falta de consenso para acordar un informe único, que requería 13 votos.

Así, los conservadores plantean un cambio sustancial: que los 12 vocales de extracción judicial sean designados en elección directa por los jueces. El Parlamento, por tanto, se limitaría a elegir a los otros ocho vocales entre juristas de reconocida competencia.

Se podrían presentar candidatos individuales siempre que recaben 25 avales o uno de una asociación profesional. Esas asociaciones, además, podrían avalar una sola candidatura completa de doce nombres.

Por su parte, la propuesta de los progresistas pasa por que los jueces participen en la elección de los 12 vocales judiciales, que después deberán ser avalados por las Cortes, es decir, el Parlamento seguiría participando en el proceso de elección.

Su iniciativa propone una fase de participación abierta a toda la carrera judicial en la que se podrán presentar candidatos individuales con 30 avales y también las asociaciones judiciales.

Luego, una fase de elección reservada a las Cortes, a las que remitirán una candidatura con los más votados: seis magistrados del Supremo, 24 magistrados y los 12 jueces.

Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces informan a EFE de que vocales de ambos grupos trasladarán sus propuestas a los comisarios, cuya visita deriva de la falta de acuerdo entre los grupos, no de una exigencia contenida en el acuerdo PSOE-PP para renovar el Consejo.

Los miembros de este organismo -órgano consultivo del Consejo de Europa que vela por el buen funcionamiento de las instituciones democráticas- tienen una apretada agenda en la que se incluye reuniones con los grupos parlamentarios tanto del Congreso como del Senado.

Fuentes del PSOE han señalado a EFE que, entre otras cuestiones, defenderán ante ellos que el método de elección de los vocales del CGPJ con intervención del legislativo es totalmente democrático y respeta la independencia del poder judicial

El ministro, por su parte, les trasladará su satisfacción por la renovación del CGPJ, "que ha permitido el retorno a la normalidad del Poder Judicial, realizando nombramientos por consenso en su mayoría y garantizando el normal funcionamiento de la Administración de Justicia", señalan a EFE fuentes de su departamento.

También se reunirán con las cuatro asociaciones judiciales que explican a EFE que lo primordial será tratar la reforma del modelo de elección de los vocales, sin obviar otros temas de interés para la carrera judicial así como las últimas críticas del Gobierno y partidos a los jueces y al Tribunal Constitucional.

Porque su visita tiene como telón de fondo una clima de tensión que se arrastra desde la víspera del año judicial, con las criticas del presidente del Gobierno a algunos jueces y la reciente apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, una figura de la que también se hablará en los encuentros de la próxima semana.