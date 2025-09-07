El "Comité de Defensa de los Asuntos de Marruecos" se propone la "liberación" de Ceuta y Melilla

Distintos nombres, pero la misma finalidad: la "liberación" de las ciudades de Ceuta y Melilla de la supuesta ocupación ilegal por parte de España. Ayer sábado se reunió en Nador, en las mproximidades de Melilla, la asamblea general fundacional de la Coordinadora Nacional para la Defensa de los Asuntos del Reino de Marruecos, que eligió a Yahya Yahya como presidente, con amplias facultades para formar su ejecutiva.

Rachid Ahsain, miembro del comité preparatorio, enfatizó que el objetivo fundamental "se basa en la defensa de los principales problemas de Marruecos según una visión integral basada en las constantes de la nación"; y aclaró que el grupo es una extensión de la Coordinadora Nacional para la Liberación de Ceuta y Melilla Ocupadas.

Por su parte, Yahya Yahya reiteró su constante disposición a ponerse "al servicio de la nación" y defender cada centímetro del territorio marroquí, considerando esta responsabilidad como una extensión de su larga historia de lucha.

Jamal Benali, miembro del comité preparatorio, consideró que los residentes de Beni Ansar esperaban el regreso de Yahya Yahya a la lucha, especialmente tras las difíciles circunstancias que atravesó la región por el cierre de fronteras. "El establecimiento de este órgano de coordinación llega en un momento crítico, ya que el Reino enfrenta desafíos relacionados con la integridad territorial. Esto convierte a la diplomacia paralela en una herramienta esencial para apoyar las iniciativas oficiales y fortalecer el frente interno mediante la participación de diversas partes interesadas", informa Nador City.