La comunidad china en alerta por una oleada de asaltos a punta de pistola

La Asociación de Chinos en España ha lanzado una alerta a sus compatriotas por varios robos a punta de pistola que han sufrido en los últimos días en la Comunidad de Madrid. Una sensación de inseguridad que se viene produciendo porque los ladrones han puesto su objetivo en estos comerciantes porque disponen de dinero en efectivo y por las barreras del idioma.

No es la primera vez que los chinos en España alzan la voz denunciando inseguridad. En los últimos meses, sus ciudadanos han sido víctimas de robos a punta de pistola en las tiendas que dirigen. Se han convertido en el objetivo de los delincuentes solitarios pero también de las bandas organizadas.

El motivo de esta "fijación" por la comunidad de China es que sus comerciantes cuentan con mucho dinero en efectivo. También se intentan aprovechar que por el idioma muchos de ellos no denuncian a las autoridades los hechos delictivos que sufren.

Bajo esta dinámica el 14 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, tres individuos encapuchados y armados que viajaban en un vehículo rojo robado irrumpieron en la acera y perpetraron un asalto a mano armada contra un grupo de turistas chinos que caminaban cerca del polígono industrial de Fuenlabrada (Madrid), según la Asociación de Chinos en España.

Los ladrones dispararon al aire

Durante el asalto, los delincuentes sacaron una pistola y realizaron dos disparos al aire para causar pánico y obligar a las víctimas a entregar sus pertenencias. Los asaltantes se apoderaron de mochilas, pequeñas cantidades de dinero en efectivo, pasaportes y tarjetas bancarias.

Según la información disponible, las víctimas eran cinco personas, entre ellas dos abogados y un ciudadano español. Varias de ellas sufrieron lesiones físicas leves y un grave impacto psicológico a causa del ataque.

De acuerdo con testigos, los mismos delincuentes huyeron del lugar y posteriormente, ese mismo día, cometieron otro asalto en la zona de Pozuelo, donde dos

mujeres chinas fueron víctimas de otro robo a mano armada con disparos de intimidación. En ambos casos, las víctimas presentaron denuncias ante la policía local