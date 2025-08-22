Las confidencias a Koldo de una guardia civil: «El general ascendió por el director; me dice que no crea a Marlaska»

Entre los más de 12.000 audios hallados, de momento, por la Unidad Central Operativa (UCO) en los dispositivos de Koldo García hay varios que dan cuenta de la relación que este tenía con miembros de la Guardia Civil.

LA RAZÓN ha accedido a un archivo que evidencia cómo mandos del Instituto Armado acudieron al entonces asesor del Gobierno para intentar colmar sus aspiraciones profesionales.

Según ha podido saber este diario, en la época del audio, 2019, muchos en la Benemérita pensaban que Koldo era la persona que les podría ayudar en su carrera laboral por la capacidad de influencia que se decía que tenía sobre la cúpula del Ministerio del Interior que ya dirigía entonces el ministro socialista Fernando Grande-Marlaska.

Un mando de la Benemérita, con la que mantenía una fluida relación la antigua mano derecha de Ábalos se quejó de que el entonces director general del cuerpo, Félix Azón, no accedía a crearle la plaza en el extranjero que ambicionaba.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón Carlos Cid Agencia EFE

Esta agente, que se dirigía a Koldo llamándole «corazón», le dio detalles de cómo el (en aquel momento) recién ascendido a general de división Francisco Esteban –que ahora dirige las operaciones civiles de la UE– le había trasladado que no iba a ser posible que le facilitaran el puesto que quería.

Este general era, en ese momento, el jefe del gabinete técnico de Azón cuando era el máximo responsable de la dirección general de la Guardia Civil.

«Acabo de hablar con Paco Esteban, me dice que ahora es muy difícil, que no crea lo que dice un ministro (Marlaska) porque, al fin y al cabo, todo es política y, como el ministro no diga que, realmente, políticamente interesa crear una plaza, pues que no van a hacer nada, que cuesta dinero», le explica a Koldo.

La interlocutora le transmite, incluso, en la nota de voz enviada a través de WhatsApp, detalles de cómo se fraguó, según ella, el ascenso de Esteban un escalafón más allá al de general de brigada, que tuvo lugar en mayo de 2019. «A él, gracias a Félix (Azón), a tener este director (de la GC), le han hecho general de división en contra de un montón de generales».

El general Francisco Esteban jmz ge

Por ello, la negativa que ella se encontró sobre su futuro profesional en las altas instancia del cuerpo, le generó aún más frustración. Así se lo hace ver al asesor del Ministerio de Transportes: «Me parece vergonzoso, de verdad, Koldo, es que te juro que cada día estoy más harta y cansada de esta gentuza».

La guardia civil no acepta que unos sí escalen y otros, como ella, siempre den con el «no» y asegura, literalmente, que en los ascensos en el cuerpo se aplica «la ley del embudo», aludiendo a que las reglas son desiguales.

También menciona al presidente del Gobierno como el único, junto a Marlaska, que –según dice que le explicó Esteban– tiene la capacidad de crearle la plaza fuera que busca: «Me dice que como no lo diga Pedro Sánchez, o el ministro no diga que sí, que hay interés político, no me la van a hacer».

Según relata a Koldo, Azón le dijo que «solo si es para trabajar» cabría la posibilidad de que le diesen el destino que quería y la agente muestra su indignación por el comentario. «Pero quién se creen que soy, pero es que no ha leído nadie mi currículum o habla con mis jefes. Es que yo flipo en colores. Llevo 21 años en el cuerpo, sin pareja y sin hijos porque nada más que me dedico a trabajar».

Al final de su mensaje de voz, la guardia civil, tras desahogarse y convertir en su confesor al hombre que bautizó el «caso Koldo», es clara con su petición: «Koldo, tío, ayúdame, no sé qué hacer, si cortarme las venas, o los cojones a alguno. Un besito».