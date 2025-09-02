El Congreso cede ante las reclamas del PSOE y suspende el pleno programado para el día de la Diada

La Junta de Portavoces del Congreso, en su primera reunión del nuevo curso político, ha suspendido el pleno programado para el próximo 11 de septiembre que coincide con la celebración de la Diada en Cataluña, después de que el PSOE solicitase la eliminación de la actividad parlamentaria para "respetar la fiesta tradicional de la Comunidad".

Por primera vez se adelantará la actividad parlamentaria y las votaciones correspondientes para que un territorio pueda celebrar una fiesta tradicional que conmemora la derrota del territorio catalán en la Guerra de Sucesión.

En este sentido, la decisión que ha sido potenciada por el Gobierno es una nueva concesión a sus socios independistas para sortear la primer revés del nuevo curso político ante la ausencia de los representantes de Junts o ERC. En el caso de que se hubiese respetado el calendario acordado, las votaciones hubiesen sido más ajustadas y el PSOE hubiese dependido del voto de José Luis Ábalos, ante la ausencia de ERC y Junts.

El ruego de los socialistas modifica la actividad acordada y el nuevo periodo de sesiones engordará los días anteriores con los asuntos legislativos destinados para el jueves que se someterán a votación el martes y el miércoles. Con este movimiento, el Gobierno busca validar el real decreto presentado antes del periodo estival para ampliar los permisos por nacimiento hasta las 17 semanas y solucionar las enmiendas presentadas para aprobar la reducción de la jornada laboral por debajo de las 37, 5 horas.

Una nueva cesión del Gobierno a sus socios independentistas

De la misma manera, que el presidente de la Generalitat se reunirá esta tarde con Carles Puigdemont en Bruselas en lo que se siente como el último antecedente de la foto del expresidente de la Generalitat con Pedro Sánchez, el PSOE ha aumentado sus gestos con los socios independentistas.

Con un panorama complicado para el Gobierno, el PSOE ha movido por primera vez la actividad parlamentaria para no coincidir con una fiesta regional, en este caso con la Diada. Además, según el calendario de sesiones, se espera que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca el miércoles 10 de septiembre para explicar los habituales retrasos en la línea de alta velocidad ferroviaria.