El Congreso debate la propuesta del PSOE para permitir el voto telemático en los ayuntamientos

El pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para la utilización del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las administraciones locales.

En concreto, la iniciativa propone cambiar la ley reguladora de las bases del régimen local para que los cargos electos de las entidades locales puedan solicitar el voto telemático en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, adopción o tratamientos de reproducción asistida.

También por motivos de salud o accidente del cargo electo o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad; cuidado del cónyuge o pareja de hecho; y fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta los citados límites de consanguinidad.

Se podrá asimismo, según consta en la propuesta del PSOE, pedir el voto telemático por asistencia a sesiones plenarias de las diputaciones provinciales, asambleas de las comunidades autónomas y cámaras de las Cortes Generales en su condición de miembros de estos órganos.

Del mismo modo, se atenderán otras situaciones excepcionales de especial gravedad que impidan el desempeño de la función representativa debidamente justificadas.

Para solicitar la petición del voto telemático, el cargo electo tendrá que remitir un escrito a la secretaría con la justificación de que concurre alguna de las causas previstas, bastando la declaración responsable de la persona solicitante.

Si la iniciativa sale adelante, las entidades locales dispondrán del plazo de seis meses desde la entrada en vigor del cambio en la ley para adaptar su normativa de funcionamiento y habilitar los medios necesarios a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la misma.

EFE