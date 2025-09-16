El Congreso debatirá la semana que viene la cesión migratoria a Cataluña, todavía sin apoyos

El Congreso de los Diputados debatirá la semana que viene la proposición de ley por la cual se cederían las competencias migratorias a Cataluña. Se trata de una norma que pactaron PSOE y Junts, pero que actualmente no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.

La norma se registró el pasado mes de marzo cuando Junts aceptó retirar una iniciativa en la que se exigía que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. El texto ha despertado recelos entre muchos partidos de izquierda, que tienen dudas sobre la conveniencia de la norma.

El que más firme se ha mostrado ha sido Podemos, que defiende que lo que hay que hacer es derogar la Ley de Extranjería. En la formación morada consideran que la cesión de las competencias migratorias sólo servirá para que los Mossos repliquen "actitudes racistas" que ahora, según consideran, tiene la Policía Nacional.

También hay formaciones que integran Sumar que tienen dudas técnicas sobre apoyar la norma, pero en la coalición no consideran que ello pueda hacer cambiar los números.

A pesar de esta falta de apoyos, la Junta de Portavoces ha desbloqueado esta semana la norma y se debatirá la semana que viene la toma en consideración. Esto se debe a que Junts tiene un cupo que, si lo deja pasar, tendría que esperar meses para volver a traerla.