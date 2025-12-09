El Congreso estudiaría el voto telemático de Ábalos si este lo solicita desde la cárcel

La Mesa del Congreso ha comunicado que estarían dispuestos a estudiar si autorizaría -o no- al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a votar telemáticamente en el pleno de esta semana si el aún diputado por Valencia así lo solicitara; ya que el exmilitante socialista ingresó en prisión provisional el pasado 27 de noviembre por orden del Tribunal Supremo en el marco de las investigaciones del 'caso Koldo'.

No obstante, el órgano de la Cámara Baja aclara que, hasta el momento, esta petición de voto telemático para el diputado valenciano no ha sido cursada, al tiempo que han recordado que Ábalos todavía no ha sido suspendido de sus funciones y atribuciones -lo que le dejaría sin poder votar en el Congreso- porque el auto de prisión aún no es firme al haber sido recurrido.

El Reglamento del Congreso permitiría que Ábalos votase desde prisión

Precisamente el Reglamento de la Cámara Baja contempla que Ábalos pueda seguir participando en las votaciones parlamentarias desde prisión, aunque siempre previa solicitud del voto telemático a la Mesa del Congreso; algo que por el momento no ha ocurrido.

El artículo 21 de la normativa reguladora del Congreso esgrime que los diputados quedarán suspendidos de sus derechos y deberes cuando "concedida por la Cámara la autorización objeto de un

suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". Un requisito que el exministro no cumple -por ahora-, ya que el Supremo no ha confirmado aún el auto de su procesamiento.

De esta manera, casi dos semanas después desde que entró en la prisión de Soto del Real, Ábalos sigue teniendo su sueldo como diputado y gozando de sus derechos parlamentarios, como el voto, la participación en los debates o el derecho a preguntar al Gobierno.

Por ahora no se le ha aplicado la suspensión parlamentaria -que llegará cuando se formalice el auto procesal-, por lo que fuentes del Congreso consultadas por EFE señalan que cualquier decisión que afecte a Ábalos se tomará en función de lo que decida el Tribunal Supremo sobre la situación carcelaria del diputado.