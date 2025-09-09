El Congreso homenajea a Javier Lambán con un minuto de silencio en el primer Pleno del curso

El Congreso de los Diputados, antes de comenzar la primera Sesión del curso político, ha guardado un respetuoso minuto de silencio para honrar la memoria del expresidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto en su localidad natal de Ejea de los Caballeros.

Sin la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de los principales ministros del Gobierno, la tercera autoridad del Estado y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha rogado a los miembros presentes en la Cámara que se levantarán de su escaño para recordar, además de la figura de Javier Lambán, a las tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas en Sevilla, Barcelona y Granada y al expresidente de Asturias, Antonio Trevín , fallecido en el mes de julio. Con el máximo respeto de todos los presentes, se ha procedido al homenaje.

"Muchas gracias". Esta ha sido la señal para certificar el final del minuto de silencio y comenzar la sesión plenaria en la que se expondrán las peticiones para cambiar el sistema educativo, los aprobación de los permisos parentales que servirán de antesala para la Sesión de Control al presidente del Gobierno el próximo miércoles, en la que se debatirán las enmiendas presentadas contra la reducción de la reforma laboral.

Los nuevos nombramientos en el Congreso

Antes de comenzar con las primeras intervenciones, la presidenta del Congreso ha tomado la palabra para anunciar a los nuevos representantes que han sustituido a sus compañeros en el Hemiciclo. Sin grandes percances, salvo en la intervención de la sustituta de Noelia Núñez, María Elvira Rodríguez Ferrer, que no ha presionado el botón, los tres miembros han acatado las normas y se han convertido en nuevos miembros del Congreso.

Los elegidos han sido Pablo Antoniano Colina, María Elvira Rodríguez Ferrer e Irene Jodar Pérez, que han sido recibidos entre aplausos tras el anuncio de Francina Armengol. De la misma manera, los tres nuevos congresistas estarán presentes en la primera Sesión de Control al presidente del Gobierno el próximo miércoles.