El Congreso insta al Gobierno a reconocer a los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado una iniciativa de ERC, pactada con el PSOE, por la que se insta al Gobierno a reconocer con la más alta distinción civil y honorífica a Francisco Martínez López 'El Quico', y Esperanza Martínez García, considerados los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos, y a preservar la memoria de los maquis.

La iniciativa salió adelante con el apoyo del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios, mientras que el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra y criticaron que se quiera presentar como un "movimiento heroico" a una guerrilla a la que han atribuido el asesinato de más de 900 civiles.

La proposición no de ley plantea conceder al exminero Francisco Martínez López (Cabañas raras, León, 1925) y a Esperanza Martínez García la máxima distinción civil y honorífica legalmente prevista y estudiar medidas para garantizarles una vida digna.

En su texto, ERC denunciaba que tanto 'El Quico' como Esperanza Martínez fueron víctimas de persecución, prisión y tortura y, pese a ello, siguen sin haber sido plenamente reconocidos como combatientes por la libertad.

En este contexto subrayan que mientras otros países han honrado a quienes defendieron la democracia frente a regímenes totalitarios, en España estos luchadores permanecen "en el limbo administrativo y simbólico" pues, pese a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, las actuaciones gubernamentales en favor del maquis han sido "inexistentes o insuficientes", lo que ven como una "injusticia histórica" que exige una respuesta inmediata.

En concreto, el texto aprobado se insta al Gobierno a reconocer pública, institucional y jurídicamente a Martínez López y Martínez García como combatientes por la libertad y la democracia, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática, y a extender este reconocimiento al conjunto de la guerrilla antifranquista o maquis.

El Congreso también urge al Ejecutivo a conceder a estos dos guerrilleros la máxima distinción civil y honorífica prevista legalmente, en un acto público y solemne, en representación de todos los guerrilleros que se enfrentaron al franquismo.

Esquerra proponía reconocer el carácter militar de los combatientes de la guerrilla, asimilándolos al Ejército Republicano, a efectos de indemnizaciones y pensiones, pero ese punto finalmente desapareció en virtud de la enmienda pactada con el PSOE.

Lo que sí se aprobó es solicitar al Gobierno que estudie medidas materiales de apoyo y protección para garantizar una vida digna a los dos supervivientes, si bien no se contempla expresamente que se les concedan prestaciones económicas y servicios sanitarios como planteaba el texto original.

Además, el Congreso ha instado al Gobierno a centralizar toda la documentación relativa a los combatientes guerrilleros --actualmente dispersa o en manos del Servicio de Información de la Guardia Civil-- y a depositarla en un archivo histórico de acceso público en formato digital, respetando la normativa de protección de datos.

Asimismo, el texto emplaza al Ejecutivo a continuar impulsando actuaciones de recuperación y difusión de la memoria de la guerrilla antifranquista, en colaboración con entidades memorialistas, universidades y centros de investigación, con el objetivo de preservar su legado y dar visibilidad a los luchadores que resistieron al régimen franquista.

"Compromiso y coraje"

A sus 100 y 98 años, Quico y Esperanza, que comparten apellido pero no se conocieron en tu etapa como maquis, hablaron este verano con Efe de aquellos años juventud vividos en la clandestinidad y reivindicaron el papel de los hombres y mujeres que, como ellos, lucharon por la libertad, con el deseo de que su memoria siga viva.

En nombre de ERC, Francesc Marc Álvaro ha puesto en valor "el compromiso, el coraje y la generosidad" de los maquis que siguieron combatiendo cuando todos se habían rendido y ha subrayado la necesidad de memoria ante el retorno de viejas y nuevas ideas fascistas.

"Sin memoria, no hay libertad democrática", ha subrayado Álvaro, quien ha defendido un "combate ético" frente a falsedades y medidas verdades.

La portavoz socialista, Rafaela Romero, ha asegurado que reconocer a los maquis es un acto de reparación histórica a quienes siguieron "en el lado bueno de la historia" y también a las mujeres silenciadas, y el portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, ha coincidido en la necesidad de que los jóvenes los conozcan en un momento en el que "émulos de Hitler, Mussolini y Franco pretende campar a sus anchas".

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Pagès, ha pedido no olvidar a otro maqui vivo, Joan Busquets i Vergés, sindicalista y antifranquista catalán residente en Normandía, y reivindicar también la lucha de los maquis anarquistas.

El portavoz del PP, Pedro Múñoz, se ha opuesto a generar "mitos", ha hecho hincapié en los asesinatos, secuestros y atracos protagonizados por los maquis y ha pedido no obviar que fue un "movimiento dirigido por la élite del partido comunista y alimentado por Stalin".

El diputado de Vox Carlos Flores ha cuestionado directamente la biografía de los dos maquis citados en la proposición y ha insistido en que "luchar contra el franquismo no siempre fue sinónimo de hacerlo por la democracia".