Hay una película, «La cortina de humo», que refleja perfectamente la situación política que vive España. En el film, el presidente americano es pillado infraganti en un escándalo y, estando próxima la reelección, se inventa un conflicto, una guerra en Albania, para desviar la atención y poder salir airoso.

En nuestro país, a la vuelta del verano, en menos de un mes, la continuidad de Sánchez está en juego con la espada afilada sobre su cabeza sostenida por Puigdemont. La aprobación de varias leyes, como la «ley Bolaños» o los presupuestos, a cambio del control judicial catalán, del control de Hacienda, de una financiación singular, de las fronteras o de la inmigración, obliga a inventarse una mentira.

En la película, el presidente americano se pone en contacto con un productor de Hollywood para crear una cortina de humo. Sánchez recurre a dos personas que le levantan la moral, sus animadores el honorable Illa y el sabio Zapatero.

Como Albania nos queda lejos y se encuentra en negociaciones de adhesión a la UE, recurren al clásico dumping fiscal de Madrid, a la madrileñofobia. Madrid, según ellos (Sánchez, Illa y Zapatero) tiene más sedes de grandes empresas por su capitalidad, recauda más, se permite bajar impuestos y eso perjudica a Cataluña.

Ayuso roba a Cataluña, Madrid es insolidaria. Chorradas para no hablar de la barbarie política que supone ceder al chantaje de Puigdemont o de la debilidad en la que se encuentra Sánchez. Al final es un gol en propia portería a favor dela presidenta madrileña

El PSOE sacrifica a los socialistas madrileños, a Óscar López, para salvar al soldado Sánchez. Una cortina de humo que únicamente se creen los actores Sánchez, Illa, Zapatero y la ilustrada Yolanda Díaz. Cuando el humo se disipe se verá la realidad.