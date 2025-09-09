Defensa destinará más de 117 millones para reforzar la seguridad frente a las amenazas cibernéticas

El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, reforzará con cinco contratos valorados en más de 117 millones de euros el Mando Conjunto del Ciberespacio para aumentar las capacidades y las infraestructuras frente a las nuevas amenazas cibernéticas que se han potenciado desde el inicio de la agresión de Rusia a Ucrania.

En este sentido, desde la cartera de Defensa se ha valorado que las partidas aprobadas en el Consejo de Ministros son fundamentales para aumentar la fiabilidad del factor humano y garantizar la supervivencia de los elementos físicos y virtuales críticos para las operaciones en el Espacio.

Dentro de los cinco acuerdos, la primera licitación tiene un valor estimado de 42.250.000 euros y una duración de un año enfocado en la Base de Retamares en la Comunidad de Madrid, que contará con una partida presupuestaria única de 17 millones de euros para la construcción de un Centro de Operaciones. Para la mejora de las herramientas virtuales y la mejora de los equipamientos el montante económico supera los 25 millones.

64 millones de euros para nuevos lanzacohetes

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la adquisición de sistemas lanzacohetes de 100 milímetros empleados de forma regular en el Ejército de Tierra.

Según ha expresado EFE, estos sistemas lanzacohetes forman parte de los recursos que el soldado precisa para su instrucción en la zona de operaciones y el valor estimado supera los 64 millones de euros y se dilatará hasta finales de 2029, con la opción de una nueva prórroga de dos años.

Las fragatas reciben 40 millones de euros

Ante el éxito en las expediciones de la fragata Méndez Núñez que ha surcado las aguas del Pacífico y regresa a España o las misiones de la fragata Navarra en el marco de la operación Atalanta, el Consejo ha aprobado una orden de ejecución para garantizar la operatividad de las Fragatas F-100, buques de aprovisionamiento, patrulleros y resto de buques apoyados por el arsenal de Ferrol.

Este acuerdo permitirá que los buques de la Armada asignados a este arsenal cumplir las misiones asignadas y los compromisos internacionales adquiridos por España. Se estima que se destinarán 40 millones de euros que se destinarán a la Armada hasta finales de 2029.