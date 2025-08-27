Defensa invertirá 42 millones para un nuevo proyecto en el aeropuerto de Teruel

El Ministerio de Defensa ha destinado una nueva partida presupuestaria de 42 millones de euros para implementar el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) en el aeropuerto de Teruel.

El proyecto ha sido presentado para reforzar la presencia Ejército del Aire y del Espacio en misiones internacionales y la cooperación con la cartera de Defensa de Margarita Robles que busca modernizar y mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas para obtener "la excelencia en la formación" de los nuevos miembros del cuerpo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado la capacidad del centro de entrenamiento para mejorar las habilidades de los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte, ya que las "Fuerzas Armadas son un orgullo y un ejemplo allí donde se les requiere", ha apostillado.

Las condiciones climatológicas y la baja densidad de tráfico aéreo han decantado la balanza para realizar la inversión en la ciudad aragonesa. Además de los aspectos técnicos y de las mejoras en los planes de adiestramiento de los militares, la inversión dotará al CIEMA con nuevas tecnologías duales para reforzar los elementos integrados y optimizar la interoperabilidad con nuestros aliados europeos y de la OTAN.

Las próximas visitas de Margarita Robles a Aragón

Ante el éxito que supone la nueva inversión en el aeropuerto de Teruel, la ministra ha señalado que retomará su actividad en tierras aragonesas el próximo mes de septiembre para presentar en Zaragoza el nuevo 'hub logístico' de la capital de la Comunidad Autónoma.

Sin olvidar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en las diferentes misiones, tanto en suelo nacional como fuera de nuestras fronteras, la responsable de la cartera de Defensa ha recordado la cooperación de los militares con el Gobierno, señalando que el "trabajo se realiza pensando en los españoles para fomentar un gran país".