La Asociación de Tropa y Marinería denuncia que los soldados del centro de Cáceres conviven con ratas

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) denuncia que los soldados del centro de formación de tropa nº1 (CEFOT-1) del Ejército de Tierra (Cáceres), han estado durante meses conviviendo con ratas.

En un vídeo subido a redes sociales, se observa cómo un roedor sube por la pared de una de las habitaciones del centro hacia el falso techo, en "un recorrido claro de huida" que, a juicio de esta asociación, "demuestra que conoce perfectamente el hábitat de la nave donde nuestros soldados duermen y conviven".

Según anuncia el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, elevará una serie de preguntas de "manera urgente" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique "si esa es la forma en la que nuestros soldados viven, rodeados de ratas".

Salarios humillantes

Asimismo, la asociación quiere saber si se está cumpliendo la normativa higiénico-sanitaria que debe imperar en los acuartelamientos. "No solo tenemos que soportar los militares unos salarios humillantes, una carrera militar nula y una comida nefasta, sino que además tenemos que convivir entre la inmundicia y las ratas, con la gravísima situación que esto puede generar infecciones y enfermedades", denuncian.

Por todo ello, desde ATME advierten de que va a enviar el vídeo a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja "para que sepan en qué condiciones viven sus militares". Y es que, a su juicio, estamos ante "un hecho indigno, lamentable y que deja muy claro el abandono total de nuestras Fuerzas Armadas".

Hay que recordar que el CEFOT-1 es uno de los dos centros de formación de tropa con los que cuenta el Ejército de Tierra, junto con el que está situado en San Fernando (Cádiz).