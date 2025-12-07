España ha adiestrado ya a más de 8.500 militares ucranianos en territorio nacional

Las Fuerzas Armadas españolas han adiestrado a más de 8.500 militares ucranianos en nuestro país desde noviembre de 2022, a través de más de 200 módulos de unas 33 especialidades diferentes impartidos en distintos centros y localidades de la geografía nacional.

La instrucción se desarrolla en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania, que tiene como objetivo complementar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, y sus contenidos son muy diversos, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Así, los militares ucranianos han recibido desde formación básica del combatiente, hasta cursos específicos de apoyo aéreo próximo, ingeniería de combate, desminado, derecho internacional humanitario, producción de información geoespacial, medicina hiperbárica o drones.

La formación se dirige a través del Cuartel General del Toledo Training Coordination Centre, que opera bajo la dirección del Mando de Operaciones, que coordina los distintos módulos de adiestramiento, desde su programación hasta su finalización.

Según el jefe de Estado Mayor de la misión de la UE en España, el teniente coronel Juan José López, la aportación española supone el 10 % del total del personal ucraniano instruido, "lo que demuestra la seriedad con que España afronta sus compromisos internacionales", ha informado el EMAD.

Esta misión fue aprobada por el Consejo Europeo el 17 de octubre de 2022 con el objetivo de reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para defender la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y disuadir y responder a posibles futuras ofensivas militares de Rusia y otros agresores potenciales.

Todas las actividades de la misión se desarrollan en suelo de la UE y, hasta ahora, participan en ella 24 estados miembros.

