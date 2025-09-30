España destaca en Eslovaquia durante el Día de las Fuerzas Armadas

La presencia española en Eslovaquia se ha vuelto a hacer notar, esta vez como motivo de los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas, la celebración militar más importante del país. La jornada recuerda el primer levantamiento armado eslovaco de 1848 y rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido a lo largo de la historia en la defensa de la nación. En esta ocasión, han participado de manera activa el Multinational Brigade Task Force Slovakia (MN BDE TF SVK), bajo liderazgo español, y la Unidad Española de Helicópteros, integrada en la Fuerza Kuchyňa.

El acto presidido por el presidente de la República de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha contado también con la asistencia del ministro de Defensa, Robert Kaliňák, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Daniel Zmeko, así como de otras autoridades civiles y militares del país. En representación de España, han estado presentes la embajadora Sofía Ruiz del Árbol, el agregado militar, capitán de navíoFrancisco Carlos Martínez, el jefe del contingente de Lešť, coronel Ángel José Espiga, y el jefe de la Fuerza Kuchyňa, coronel Juan Antonio Puime.

´

Desarrollo de la jornada

La ceremonia ha comenzado con un acto religioso y ofrendas florales en dos de los lugares más emblemáticos de la historia eslovaca: el mausoleo del general Milan Rastislav Štefánik y el Memorial de las Batallas de Hurban. Posteriormente, se ha celebrado una ceremonia militar que ha incluido la revista de tropas, desfiles, discursos oficiales y la entrega de condecoraciones.

Durante el desfile principal ha destacado la participación de una sección de la Fuerza del Batallón Multinacional, al mando de un teniente español. Su intervención ha puesto de relieve la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en el país y refuerza los lazos de cooperación militar entre ambas naciones. Una destacada actuación española en Eslovaquia que también ha sido reconocida por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien ha aprovechado la ocasión para dirigirse al coronel Espiga Gómez y agradecerle la labor, el compromiso y la profesionalidad del contingente a su cargo.

Demostración de fuerza

La jornada ha continuado con una demostración dinámica de combate aéreo y terrestre organizada por las Fuerzas Armadas de Eslovaquia e integrada por secciones del grupo multinacional. En el ejercicio han participado vehículos VAMTAC, un pelotón de defensa anticarro y dos helicópteros Tigre españoles, junto a medios aéreos eslovacos. Las maniobras han incluido fuego simulado, explosiones controladas y operaciones coordinadas, ofreciendo una representación realista de las capacidades conjuntas para la defensa del flanco este de la OTAN.

Además, se ha organizado una exposición estática para que el público tuviese la opción de conocer de cerca vehículos blindados como el Centauro de Caballería español, el Pandur portugués y un VAMTAC anticarro rumano. La participación española en este día tan especial reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa y cooperación colectiva de la Alianza Atlántica.