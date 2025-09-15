Los militares exigen mejoras salariales a Defensa ante el anuncio de que habrá Presupuestos

Tras el anuncio por parte del Ejecutivo de que habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha enviado una carta a los grupos parlamentarios en la Comisión de Defensa del Congreso y del Senado para remitirles su propuesta de actualización de las retribuciones de los militares. Su objetivo es que estas reivindicaciones sean incluidas bien durante la elaboración de las cuentas o a través de enmiendas, posteriormente.

De este modo, la asociación busca corregir la brecha salarial que existe entre el personal militar y otros servidores públicos con responsabilidades y funciones similares. Denuncian que los actuales salarios, en especial el de la Escala de Tropa y Marinería, "no compensan adecuadamente la dedicación, la disponibilidad, el riesgo, la movilidad geográfica y la separación familiar que exige la carrera militar". Asimismo, señalan que esta precaria situación dificulta que los jóvenes cualificados se sientan atraídos.

En este punto, destacan que la falta de competitividad de los sueldos militares frente al sector privado y público hace que muchos jóvenes descarten la carrera militar como una opción viable. Por ello, ATME insiste en que una remuneración digna es clave para retener a los militares, asegurar su compromiso profesional y el cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales. Por todo ello, reitera que invertir en los soldados es, en última instancia, "invertir en la seguridad y defensa del país".

La asociación ha detallado todas sus propuestas a los parlamentarios y no descarta reuniones con los grupos políticos. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran las siguientes: