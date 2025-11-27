Una delegación española recibe en Siria a una mujer y un niño familiares de yihadistas del Estado Islámico

"Ayer se reunió una delegación española con el Departamento de Relaciones Exteriores de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria y les entregaron a una mujer y un niño de familias de la organización ISIS (Estado Islámico, Daesh)", según informa Sahelintel en su cuenta de la RedX.

No se ofrecen más detalles, pero se supone que proceden del campamento de Al Hol. En este lugar estám confinadas 43.000 personas, entre ellas 21.500 niños, según las cifras conocidas, todos ellos familiares de combatientes del Estado Islámico. En el campamento, de más de 320 hectáreas hay prisioneros de 47 países, incluidos España, Francia, Suecia, Países Bajos, Rusia, Turquía y Túnez.

La mujer y el niño podrían proceder de otro lugar, extremo que podrá conocerse en las próximas horas.

Administrado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por kurdos y apoyadas por Estados Unidos, llegó a tener 70.000 reclusos, cuando la coalición antiyihadista internacional estrechó el cerco en torno al último reducto de ISIS en Baguz, Siria, a fines de 2018.