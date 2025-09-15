Una delegación del Parlamento Europeo visita esta semana Canarias para evaluar el impacto de la crisis migratoria

La crisis migratoria que atraviesa el archipiélago canario preocupa cada vez más a Europa, y por ello el Parlamento Europeo ha enviado una delegación de eurodiputados que hasta el miércoles recorrerán el archipiélago con el fin de analizar el impacto de la ruta atlántica.

Para ello, seis miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, encabezada por su presidente, Bodgan Rzonca, recorrerá desde hoy Canarias en la misión internacional. La visita comienza este lunes en Tenerife, donde los eurodiputados visitarán un centro de primeras llegadas, donde mantendrán un encuentro con representantes de Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Posteriormente, la delegación se reunirá con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a las 17:30 horas está previsto que el canario, junto con Rzonca, atiendan a los medios de comunicación para hacer un balance de la jornada.

Por su parte, el martes la delegación viajará hasta Gran Canaria, donde visitará otro centro de primeras llegadas y mantendrá diferentes encuentros con representantes de comunidades de migrantes y otras asociaciones vecinales.

Todo ello mientras, además, los eurodiputados se reunirán con autoridades judiciales, con el fiscal encargado de los casos de menores migrantes no acompañados y con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. De igual manera, se espera que este comparezca ante los medios de comunicación a partir de las 17:30 horas junto a Rzonca.

Finalmente, la misión del Parlamento Europeo concluirá el miércoles, con la visita de la delegación a un instituto, donde podrán escuchar a organizaciones que trabajan mano a mano con los menores migrantes no acompañados en su educación e integración.

De igual forma, la última jornada contará con encuentros políticos y sociales, destacando el encuentro que la delegación tendrá con la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de con Cruz Roja y Salvamento Marítimo. Tras ello, la delegación de eurodiputados ofrecerá una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 14:00 horas.