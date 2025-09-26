El PP denuncia "la política de silencio" del Gobierno en las pulseras antimaltrato

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha denunciado la "política de silencio y de mirar para otro lado" y la "gestión insuficiente" del Gobierno en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato, porque "lo sabían desde hace más de un año".

De los Santos ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha pedido explicaciones al Ejecutivo por los fallos en el funcionamiento de las pulseras de control telemático que protegen a las víctimas de violencia machista, y ha reivindicado que se asegure la protección de las víctimas.

Según el diputado, que ha visitado la EASD Escola de Disseny y el Conservatorio Superior de Música de València, la reprobación de la ministra Ana Redondo el miércoles en el Congreso de los Diputados "demuestra que el bloque del inicio de la investidura, falsamente progresista, está mucho más que roto".

El vicesecretario de Igualdad del PP ha afirmado que el Gobierno "sabía desde hace más de un año" que el sistema Cometa de control de estas pulseras de localización de maltratadores registró diversos fallos, pues no solo la presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista del CGPJ se lo hizo saber a la ministra, sino que diferentes representantes de los trabajadores de Cometa hicieron llegar diferentes noticias, ha asegurado.

Pero el Ministerio de Igualdad "sigue negándolo", ha dicho para criticar que Ana Redondo y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana digan que "quizá esto pueda dañar a un 1 % de estas mujeres, como si 46 víctimas de violencia machista fueran pocas".

"Demuestran su irresponsabilidad, falta de sensibilidad y de empatía y nos hacen ver que en el PSOE nunca han importado las mujeres", apunta.

Además, ha reprochado que, respecto a la prostitución, "Sánchez es abolicionista de día, pero en cuanto llega a casa se sigue lucrando a título personal de los negocios de prostitución de la familia de su mujer".

"No olvidemos que Begoña Gómez tiene un tío con una sentencia firme por haber retenido a una mujer en un prostíbulo contra su voluntad retirándole la documentación y haciendo ejemplo de una de las peores lacras que hay, la trata de seres humanos", ha concluido.