El PP denuncia el silencio de Óscar Puente sobre la situación ferroviaria y pide su comparecencia en el Congreso

El Partido Popular ha denunciado el silencio de Óscar Puente sobre el caos ferroviario que se ha acrecentado en los últimos días y a través de la figura de su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos se ha anunciado que el grupo parlamentario popular presentará una petición de comparecencia para que el representante socialista expliquelas constantes incidencias.

De la misma manera que el pasado mes de agosto, en el que el ministro de Transportes aseveró que "el tren vivía el mejor momento de su historia", Puente deberá responder tanto en el Congreso como en el Senado, después de que una gran cantidad de ciudadanos se quedaran "muchas horas" tirados en los andenes o encerrados en trenes parados.

"Ya que no dimite y no da explicaciones en su red favorita pediremos que venga a las Cortes Generales. Vamos a registrar en el día de hoy una petición de comparecencia para que de una vez por todas nos explique que está pasando en la red de transporte", ha manifestado.

En un comunicado en sus redes sociales, los populares han reforzado la posición de Jaime de los Santos y han recordado la responsabilidad de Óscar Puente en las "incidencias que sufren los españoles permanentemente".

El silencio de Óscar Puente es una situación conocida

El ministro 'tuitero' de Sánchez es una persona activa en redes. Desde su llegada al Gobierno ha criticado de manera diaria las acciones de la Oposición, sin embargo, cuando le ha tocado responder sobre las incidencias en los diversos modelos del sistema ferroviario, ha guardado silencio.

Con la propuesta, de la misma manera que el año pasado, se esperan las repuestas de Puente ante las dos comisiones planteadas y de esta manera conocer el origen de los problemas del sistema ferroviario español.