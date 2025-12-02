El PP denuncia la vandalización de su sede en Bilbao por las juventudes de Otegi ante el aniversario de la democracia

Varios miembros de las juventudes de Bildu, Ernai, han vandalizado la sede del PP en Bilbao con diversas pintadas y con un cartel que reclama la independencia del País Vasco a pocos días de un nuevo aniversario del regreso de la democracia a España. Sin la reprimenda del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, los miembros de Ernai han replicado sus ataques contra el sistema democrático, después de que la semana pasada revindicaron los desprecios al Rey Felipe VI, con varias fotografías de Su Majestad con la cabeza del revés.

Desde las filas populares vascas se ha mostrado la "más firme condena ante el nuevo ataque contra la convivencia democrática" que no frenará el trabajo realizado en el territorio para mejorar la vida y la convivencia de los ciudadanos que se sienten amenazados por las acciones violentas de los cachorros de Bildu. "La política vasca no puede seguir siendo la más violenta e intolerante de España", ha asegurado en sus redes sociales, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés.

Sin mención de los sucesos, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha cargado contra las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado domingo en la manifestación convocada para protestar contra la corrupción del PSOE. Recordando la mención a ETA de Ayuso y al aumento de la violencia en el País Vasco denunciada en repetidas ocasiones, el líder independentista ha asegurado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". De la misma manera recordó la inclusión en el Congreso de los Diputados de los pinganillos para comprender las lenguas cooficiales.

El PP denuncia la relación entre Sánchez y Otegi

A raíz de las informaciones que apuntan a una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder independentista, Arnaldo Otegi, para cerrar el apoyo de Bildu en la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ha sido negada por ambas partes, el Presidente de la facción alavesa del PP y portavoz en Juntas Generales de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha recordado la importancia de los miembros de Bildu en el Ejecutivo. "En esta gente se apoya Sánchez para mantenerse en el poder. No nos intimidan", ha señalado en sus redes sociales como respuesta a las acciones de los cachorros de Otegi.

Cabe recordar que pese a todos los casos de corrupción que cercan al entorno del líder de los socialistas, ni el PNV ni Bildu han amenazado con promover una ruptura con el líder de los socialistas ni han sido demasiado críticos con las últimas novedades relacionadas con el caso Koldo.

Los homenajes del PP a las víctimas de ETA

A diferencia de los diversos actos vandálicos a manos de los cachorros de Bildu, el pasado jueves el vicesecretario General País Vasco y edil de Durango, Carlos García, dio un nuevo paso para recuperar la memoria de las personas asesinadas a manos de ETA en los años del plomo.

Con nueve placas en la localidad de Durango se produjo el primer gran homenaje en la localidad a nueve de las personas asesinadas por la banda terrorista. "Hoy podemos estar orgullosos de que se ha puesto una placa a cada una de las víctimas del terrorismo", sentenció en su intervención amenizada por la lluvia.