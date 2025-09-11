Denuncian a un concejal pamplonés de Bildu por dar vivas a favor de los presos de ETA

Endika Alonso, concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Ayuntamiento de Pamplona, no lo dudó un minuto. Durante el festival Hatortxu Rock, un evento organizado para recaudar fondos y defender la causa de los presos de ETA, gritó: “hasta que todos estén en casa. Viva nosotros. Vivan los nuestros. Viva Hatortxu”. “No es un detalle menor ni un lapsus desafortunado. Se trata de una expresión cargada de significado político e ideológico, que en este contexto –en el que Alonso no es extraño, ya que ha figurado como organizador en otras ediciones- equivale a un mensaje explícito de apoyo a los presos de ETA”, ha manifestado la portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola.

La denuncia de UPN ha sido admitida a trámite y el juez ha acordado que la Guardia Civil elabore un informe sobre los hechos denunciados. También ha requerido a EITB que aporte las imágenes grabadas en las que se ve al concejal de EH Bildu brindar por los presos de ETA.

Los regionalistas también han denunciado al alcalde de Arbizu, Francisco Javier Razkin (EH Bildu), por participar en un homenaje a Francisco Balda, condenado por pertenencia activa a ETA. “Confiamos en que el señor Alonso sea llamado a declarar ante el juez. Del mismo modo, al margen de las responsabilidades penales que puedan acarrear sus actos, creemos que no puede seguir ni un minuto más al frente del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estamos hablando de que el responsable de la Policía Municipal de Pamplona ha hecho manifestaciones explícitas en favor de los presos de ETA. Es intolerable que permanezca en su cargo tras lo sucedido, pues se pone en entredicho la dignidad institucional y la confianza ciudadana”, ha expresado Ibarrola.