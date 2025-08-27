Denuncian que Navarra no está preparada para acoger a los menores que le va a asignar el Gobierno

Existe inquietud entre la población de la localidadnavarra de Marcilla ante el futuro reparto de menores extranjeros no acompañados, en concreto por su mala gestión del COA de Marcilla, segun denuncia la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. “El caos que han generado ha provocado que ahora otros municipios y parte de la población sean reticentes ante la llegada de 118 menores a lo largo del próximo año”, ha criticado.

Ha lamentado la falta de transparencia del Gobierno de España en relación con la distribución de menores. “Una falta de transparencia -ha afirmado- que aumenta la desconfianza, algo que, si nunca es bueno, mucho menos lo es en esta cuestión”. “Precisamente si el Gobierno de España quería despejar cualquier duda al respecto, debería hacer sido claro a la hora de explicar y justificar las cifras finales, algo que no ha hecho”, ha añadido. “Pese a que se han abierto nuevos recursos, parece materialmente imposible que, aunque la llegada vaya a ser gradual, el Gobierno pueda ubicarlos sin que se genere de nuevo sobre ocupación en alguno de los centros, lo que, tal y como el propio Departamento admite, ha generado dificultades de convivencia, como ha sido el caso de Marcilla”.

Ha pedido también “que se destinen los recursos necesarios para garantizar el adecuado acompañamiento e integración de estos menores, así como que explique qué medidas va a tomar para que la llegada de estos menores no suponga problemas de convivencia y para la seguridad”.

Ibarrola ha recordado que “el hecho de que tanto Cataluña como País Vasco hayan quedado exentas de acoger más menores es una constatación de que los criterios que fijó el Gobierno se hicieron a medida de ambas comunidades. Curiosamente aquellas a las que Pedro Sánchez está haciendo desde el inicio de legislatura continuas prebendas y diferencias de trato con el resto de las comunidades para llegar al poder y seguir manteniéndose en él”.