Denuncian que Sánchez excluye a Navarra de la quita de deuda

“Chivite no puede guardar silencio ante un castigo injustificado. Estamos absolutamente en contra de este nuevo mercadeo de Sánchez, pero, de producirse, Navarra no puede ser menos que el resto de las comunidades y mucho menos pagar por ser responsable en su gestión fiscal”. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha salido al paso de la decisión del Gobierno de Sánchez de excluir a Navarra de la quitaz de deuda.

“El Gobierno de España no puede penalizar a una comunidad que no acudió al rescate financiero del Estado en los años de la crisis por un ejercicio de responsabilidad fiscal. El esfuerzo de Navarra no puede traducirse ahora en una desventaja competitiva frente a otras regiones”, agrega.

Asimismo, ha subrayado que el incremento de deuda del Estado afectará directamente al cálculo de la aportación de Navarra al Estado, ya que la Comunidad Foral contribuye con el 1,6% de los intereses de la deuda nacional. “Si Navarra no es incluida en esta condonación, además de no beneficiarse, se verá obligada a pagar parte de la factura que otros no pagarán. Es un sinsentido que no vamos a tolerar”.

“Mientras otras comunidades presionan para que se beneficien de la quita, el Gobierno de Navarra vuelve a permanecer callado ante Sánchez. Una presidenta que no defiende los intereses de Navarra no está a la altura del cargo”, ha reprochado.