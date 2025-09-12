Denuncian a Vox ante la Fiscalía por un delito de odio tras su campaña publicitaria en Baleares

La Delegación del Gobierno en Baleares ha presentado una denuncia contra la formación política liderada por Santiago Abascal por un presunto delito de odio derivado de la campaña publicitaria de la formación contra la inmigración en la capital de Menorca, Mahón.

Para aportar un fundamento jurídico, la querella recurre a la legislación vigente del Código Penal y en base a la fina línea que regula la libertad de expresión y el delito de odio, la Delegación ha señalado que busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales y las libertades.

El organismo dirigido por el socialista, Alfonso Rodríguez Badal, ha reclamado a la Fiscalía una investigación contra las campañas publicitarias de la formación y ha pedido a los ayuntamiento de Baleares que de cara a las próximas campañas de la organización verifiquen el contenido de las pancartas. Por su parte, el sindicato UOB ha señalado que son "acciones que el sistema educativo intenta combatir", acusando a los miembros de Vox de ser unos "fascistas que se dedican a colgar carteles racistas y discriminatorios por las calles".

La respuesta de Vox ante la vandalización de su publicidad

Antes de la llegada de la denuncia a la Fiscalía, la valla publicitaria ha sido vandalizada y pintada con los colores de la bandera de Palestina. A través de sus redes sociales, la formación de Santiago Abascal ha recordado el mensaje de la campaña publicitaria contra el aumento de los cayucos y ha denunciado que "parece que algunos quieren una España como Palestina", aseverando con un tono belicista que tendrán a los miembros de Vox enfrente.

Fuera de las acusaciones de la Fiscalía, Vox señala que la campaña se encuentra dentro de la legalidad vigente y que plantea una reflexión sobre el modelo migratorio de España, alertando de la inseguridad sufrida por los ciudadanos españoles.

En cuanto al cartel que ha sido borrado, se dibujaba la imagen de una mujer con un burka comparada con una ciudadana sin el velo, acompañada de la pregunta "¿Qué España quieres?. Según la formación, su posición es certera e inmutable pese a las "amenazas y las denuncias" que se han presentado.