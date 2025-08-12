Desarticulan una trama de empadronamientos falsos para favorecer la inmigración irregular

La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla una trama dedicada a la formalización de empadronamientos ficticios para favorecer la inmigración irregular en la que están implicadas 30 personas.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que la operación, desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), se originó tras detectar un incremento de "inscripciones fraudulentas" en el Padrón Municipal de Melilla para obtener autorizaciones de residencia en favor de ciudadanos extranjeros que carecían de los requisitos legales para ello.

El trabajo policial, que ha incluido un exhaustivo análisis documental, inspecciones 'in situ' en los domicilios investigados y localización de testigos, entre otras actuaciones, ha constatado un 'modus operandi' basado en la formalización de contratos ficticios de arrendamiento con el fin de simular una residencia efectiva en la ciudad.

En la trama participaban distintos actores: el beneficiario extranjero, que figuraba como arrendatario; el propietario del inmueble que aceptaba formalizar falsamente el contrato, y en ocasiones intermediarios o representantes que facilitaban la operación.

La Policía ha instruido diligencias por delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que han sido remitidas a los distintos Juzgados de Instrucción de Melilla para su tramitación.

La UCRIF es una unidad especializada de la Policía Nacional que se encarga de investigar delitos relacionados con el tráfico de personas, la inmigración irregular y las falsedades documentales.