Fiesta Nacional
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad del 12 de octubre, en directo: última hora de la Fiesta Nacional y reacciones
Miles de personas se concentran en el centro de la capital para presenciar el tradicional desfile militar, presidido por los Reyes
Madrid vive hoy, domingo 12 de octubre de 2025, una de sus jornadas más emblemáticas con la celebración del Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional de España. Desde primera hora de la mañana, miles de personas se concentran en el centro de la capital para presenciar el tradicional desfile militar, presidido por los Reyes y acompañado por las principales autoridades del país.
La parada, que se desarrolla entre las 11:00 y las 14:00 horas, recorre el eje central de la ciudad: desde la glorieta del Emperador Carlos V, pasando por el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles y el Paseo de Recoletos, hasta llegar a la Plaza de Colón, donde culminará el acto.
Durante toda la mañana, el tráfico permanece cortado en gran parte del centro —en distritos como Salamanca, Retiro, Centro, Chamberí y Arganzuela— para garantizar la seguridad de los asistentes. Con banderas ondeando, aplausos y un ambiente de orgullo y unidad, la capital celebra hoy una jornada que rinde homenaje a la historia, la cultura y el honor de España.
Sigue en directo la última hora de la Fiesta Nacional: anécdotas y reacciones
Horarios y lugares claves del Desfile Militar por el Día de la Hispanidad del 12 de octubre
Con todo listo para el gran día, estos son los momentos claves que se vivirá en los aledaños del madrileño Paseo del Prado con motivo del Desfile Militar por el Día de la Hispanidad del 12 de octubre:
El acto central dará comienzo a las 11:00 horas, coincidiendo con la llegada de sus majestades los Reyes Felipe VI y doña Letizia, acompañados por la princesa de Asturias, a la Tribuna Real situada en la plaza de Cánovas del Castillo, frente a la fuente de Neptuno.
Tras recibir honores militares y pasar revista al Batallón de Honores, se desarrollará el salto paracaidista de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), que portará una bandera de España de 24 m² y 15 kg.
Después se izará la bandera nacional con el homenaje a los caídos. También la Formación Mirlo dibujará el cielo con los colores de la rojigualda.
El desfile terrestre tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:30 horas, mientras que el acto completo finalizará alrededor de las 14:00 horas.
Comienza el Día de la Hispanidad 2025 en Madrid
¡Muy buenos días! Arrancamos este minuto a minuto del Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional de España, que se celebra hoy, domingo 12 de octubre, con el tradicional desfile militar en el centro de Madrid. La capital ya amanece con un ambiente festivo y con miles de personas acercándose a los alrededores del Paseo del Prado y la Plaza de Colón para coger sitio y no perderse detalle del evento, presidido por los Reyes.
Te iremos contando en directo todo lo que ocurra: desde los preparativos y la llegada de las autoridades hasta el paso de la Formación Mirlo y el desfile terrestre. ¡Sigue con nosotros esta jornada tan especial!
