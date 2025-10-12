Desfile Militar por el Día de la Hispanidad del 12 de octubre, en directo: última hora de la Fiesta Nacional y reacciones

Madrid vive hoy, domingo 12 de octubre de 2025, una de sus jornadas más emblemáticas con la celebración del Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional de España. Desde primera hora de la mañana, miles de personas se concentran en el centro de la capital para presenciar el tradicional desfile militar, presidido por los Reyes y acompañado por las principales autoridades del país.

La parada, que se desarrolla entre las 11:00 y las 14:00 horas, recorre el eje central de la ciudad: desde la glorieta del Emperador Carlos V, pasando por el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles y el Paseo de Recoletos, hasta llegar a la Plaza de Colón, donde culminará el acto.

Durante toda la mañana, el tráfico permanece cortado en gran parte del centro —en distritos como Salamanca, Retiro, Centro, Chamberí y Arganzuela— para garantizar la seguridad de los asistentes. Con banderas ondeando, aplausos y un ambiente de orgullo y unidad, la capital celebra hoy una jornada que rinde homenaje a la historia, la cultura y el honor de España.

Sigue en directo la última hora de la Fiesta Nacional: anécdotas y reacciones