El despacho de Montoro pide anular el caso por haber sido investigado en secreto

Equipo Económico ha solicitado a la Audiencia Provincial de Tarragona que anule la causa que investiga a sus miembros. El despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro pone el foco en el tiempo récord de siete años que permanecieron en secreto las actuaciones, lo que constituye una anomalía procesal que causa efectiva indefensión.

El bufete solicitó a finales de julio que se anularan los emails en los que se basa la investigación por derivar de otra operación.

El despacho del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro asegura, en el recurso elaborado por el abogado José Antonio Choclán en representación de uno de los socios, que "no puede entenderse por justificado razonablemente que durante todo este tiempo no se pusiera en conocimiento de los investigados", entre los que se encuentra Montoro, "ni siquiera la existencia misma del procedimiento".

En ese sentido, alegan que están siendo víctimas de una instrucción opaca, que se ha desarrollado a espaldas de los investigados, y recuerdan que el Tribunal Constitucional establece que "la declaración de una causa como secreta siempre habrá de extenderse lo mínimo indispensable para lograr sus fines". "La indebida prolongación del secreto ha determinado que el proceso se encuentre viciado de nulidad y que esté plagado de gravísimas anomalías".

El caso se remonta a una denuncia anónima que aseguraba que Equipo Económico operaba como lobby y obligaba a las empresas energéticas y de renovables a contratar con ellos para influir en las decisiones políticas. La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia en 2017. Pero un año más tarde los Mossos localizaron unos correos electrónicos durante un registro a la empresa gasística Messer Ibérica, a la que se investigaba por otros delitos. El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona abrió diligencias y comenzó a investigar bajo secreto el presunto pago de comisiones al despacho a cambio de modificar leyes.