Detenido un inspector jubilado por agredir a tres policías en un bar de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un inspector jefe jubilado, que en la actualidad es jefe de seguridad de una empresa del Ibex 35, por agredir a tres agentes y al empleado de un restaurante, según adelantan fuentes policiales a LA RAZÓN. El hombre, en claro estado de embriaguez, tuvo un enfrentamiento con los camareros y se negó a abandonar el local.

El suceso ha ocurrido poco después de las cinco de la tarde de este jueves en el restaurante Para Você, ubicado en el número 43 de la calle José Abascal en el distrito madrileño de Chamberí. El antiguo mando policial estaba en claro estado de embriaguez y tuvo un encontronazo con una de las camareras del establecimiento.

Los responsables del restaurante llamaron al 091 por este enfrentamiento. El inspector jefe se negó de forma reiterada a abandonar el restaurante. Cuando llegaron los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se encontraron ya un "rifirrafe" del hombre borracho con los empleados.

Jefe de seguridad de una empresa del Ibex 35

Al observar la pelea, los funcionarios intentaron separar al hombre, que arremetió de forma violenta contra ellos. Fruto de este disputa, resultaron heridos tres agentes de la Policía Nacional y un camarero del establecimiento. No obstante, las fuentes policiales consultadas resaltan que son lesiones muy leves.

El inspector jefe, que en la actualidad es responsable de seguridad de una multinacional, se resistió de forma reiterada a su detención. Fue arrestado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y allanamiento de local abierto al público.

Hasta el lugar también se desplazó un indicativo sanitario para atender al hombre que estaba ebrio y a los agentes. El antiguo mando policial también se mostró desafiante y violento con el médico que le asistió en el lugar de los hechos.