El PP se la devuelve a Sánchez: tira de Rosalía para definirlo como "La Perla" de España

"Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mí sensibilidad". Así comienza La Perla, uno de los hits del último disco de Rosalía, Lux, del que Pedro Sánchez se ha declarado fan número uno. Lo que no se podía imaginar, o quizá sí, es que el Partido Popular usaría su devoción, declarada ayer en Radio 3, para... atacarle.

En realidad, estaba cantado. Ha sido Miguel Tellado quien, este viernes, ha sentenciado: "Se puede sentir retratado". Y, ha añadido: "A muchos españoles les ha venido a la cabeza Sánchez y su desgobierno". La canción, desde luego, no deja indiferente al personal. "Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión".

Y hay más: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Nadie se fía, es una perla, una de mucho cuida'o". Y más, y más: "El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo, y ya después ¿lo demás qué más dará?". El remate: "Por fin, vas a terapia, vas al psicólogo y, también, psiquiatra. ¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad". Pum: "No me das pena, quien queda contigo se drena, siempre se autoinvita, si puede, vive en casa ajena" (¿la Moncloa?).

El número dos del PP ha comparecido ante los medios de comunicación en Alcorcón, donde ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha repasado la actualidad de un modo imaginativo, al más puro estilo de la generación Z. Oposición del siglo XXI. Lo más sonado, cómo no, ha sido la comparativa trazada entre La Perla, de Rosalía, y Pedro Sánchez.

Aunque, también ha mencionado otros asuntos de calado. Tellado se ha rebelado contra Óscar Puente que, ayer, decidió que el Gobierno no va a cumplir la enmienda que el PP logró incorporar en el Congreso a la Ley de Movilidad Sostenible y que recupera los criterios de puntualidad de Renfe. "¿No decía usted que el tren en España vivía su mejor momento?", le ha preguntado al ministro. "Las leyes están para cumplirlas. ¿Qué es eso de que un ministro anuncie una vez que se apruebe una ley en el congreso que van a buscar la fórmula de no cumplirla?".

También ha censurado la inestabilidad política de España, que vive un "auténtico espejismo" porque el Gobierno: "Sencillamente no existe, es un gobierno fantasma que no tiene presupuestos ni mayoría parlamentaria para gobernar y para legislar". Y todo debido a que: "Sus socios de investidura le han abandonado, sus socios acuden al Congreso de los Diputados con un único objetivo que es humillar en público a Sánchez".